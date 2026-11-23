Coches y Motos 23 NOV 2026 - 11:36h.

279 CV de potencia y hasta 90 km de autonomía eléctrica

Ebro cae a precio de MG con una rebaja de escándalo

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Los híbridos enchufables son una alternativa para quienes quieren circular en eléctrico a diario, pero todavía no se ven haciendo todos sus viajes a batería. Permiten cargar en casa y recurrir al motor de gasolina cuando toca cubrir distancias largas. El EBRO S700 propone esa fórmula en un SUV familiar.

EBRO ha vuelto al mercado español con una gama de SUV muy atractivos. Buenos diseños y acabados, mecánicas muy interesantes y unos precios muy ajustados. Por ejemplo, el de S700 PHEV, que planta cara a modelos incluso premium, y que este mes de noviembre está muy rebajado. Ahora hay una promoción de hasta 15.600 euros, válida hasta el 30 de noviembre. El precio al contado parte de 33.535 euros, sin ayudas. Con financiación, Plan AUTO+ y descuentos de la marca, el precio anunciado baja a 26.990 euros. Conviene revisar las condiciones antes de hacer cuentas.

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Así es el EBRO S700

El S700 representa esa apuesta por el espacio y los viajes cómodos. Mide 4.553 mm de largo, tiene una batalla de 2.670 mm y ofrece 370 litros de maletero, ampliables hasta 1.149 al abatir los asientos traseros.

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En el S700 PHEV, el motor de gasolina 1.5 TGDI trabaja junto a dos motores eléctricos. Juntos entregan 347 CV y 525 Nm, con tracción total. La batería de 18,3 kWh permite recorrer hasta 90 kilómetros en modo eléctrico. Para los desplazamientos, eso puede bastar para moverse sin gastar gasolina.

Mucha eficiencia y equipamiento muy completo

Para viajar, EBRO anuncia hasta 1.200 kilómetros de autonomía total. La velocidad máxima es de 180 km/h. La idea es cubrir la rutina diaria en eléctrico y reservar la gasolina para los trayectos largos. Para aprovecharlo, eso sí, hay que cargar la batería con regularidad.

El S700 se ofrece en acabados Comfort y Premium. El primero ya trae llantas de 18 pulgadas, faros LED y dos pantallas de 12,3 pulgadas: una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia central. También incluye Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth y un equipo de sonido Arkamys Advanced.

Se agradecen los asientos delanteros calefactados, el ajuste eléctrico del conductor y el acceso sin llave. La cámara y los sensores ayudan al aparcar. Para viajar, hay control de crucero y asistente de atascos. La dotación se completa con avisos de tráfico cruzado y ayudas de mantenimiento de carril, ya en versión Comfort.