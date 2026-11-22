Coches y Motos 22 NOV 2026 - 22:38h.

El Junior es una de las opciones más atractivas en su categoría

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

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Alfa Romeo ha encontrado en el Junior una manera de trasladar su identidad deportiva a una categoría cada vez más importante para el mercado europeo. El SUV urbano de la firma italiana combina una carrocería de dimensiones compactas con una estética especialmente reconocible y diferentes alternativas mecánicas. Entre ellas destaca el Junior Ibrida Q4, una versión que incorpora tracción a las cuatro ruedas y un sistema híbrido de 145 CV para ofrecer una mayor versatilidad.

Esta configuración resulta especialmente interesante porque permite disfrutar de un Alfa Romeo de dimensiones manejables sin renunciar a una mayor motricidad sobre superficies complicadas. El Junior Q4 no pretende sustituir a un todoterreno tradicional, pero sí ofrecer una respuesta más eficaz en carreteras de montaña, pistas sencillas o situaciones de baja adherencia. Todo ello acompañado por una carrocería que mantiene los principales rasgos estéticos de la marca italiana.

Un diseño deportivo en poco más de cuatro metros

El Alfa Romeo Junior mide aproximadamente 4,17 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una reinterpretación del característico escudo de Alfa Romeo, acompañada por unos faros estilizados y unas superficies que transmiten una imagen agresiva. De perfil destacan unos pasos de rueda marcados, una línea de techo ligeramente descendente y diferentes elementos decorativos que refuerzan su personalidad deportiva.

La trasera presenta unos pilotos horizontales y un portón inclinado que recuerda a determinadas propuestas históricas de la marca. La versión Q4 mantiene esta estética, aunque incorpora detalles específicos y una configuración mecánica diferente. El resultado es un SUV que apuesta claramente por el diseño, especialmente frente a alternativas de apariencia más convencional como el Suzuki Vitara o determinadas versiones del Dacia Duster.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución orientada hacia el conductor. La instrumentación digital de 10,25 pulgadas utiliza una presentación inspirada en los tradicionales relojes Cannocchiale de Alfa Romeo, mientras la pantalla multimedia central también alcanza las 10,25 pulgadas. El equipamiento puede incluir asientos calefactados, cámara trasera, cargador inalámbrico y diferentes asistentes de conducción, dependiendo del acabado elegido.

Un sistema híbrido de 145 CV con tracción Q4

La principal particularidad del Junior Ibrida Q4 está en su sistema de propulsión. Combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros con tecnología híbrida de 48 voltios y dos motores eléctricos de 21 kW. La potencia conjunta alcanza los 145 CV, mientras una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades se encarga de gestionar la entrega de potencia.

El sistema Q4 utiliza un motor eléctrico para impulsar las ruedas posteriores cuando las condiciones de conducción lo requieren. Esta solución permite disponer de tracción total sin necesidad de un árbol de transmisión mecánico entre ambos ejes. Además, incorpora una suspensión posterior independiente multibrazo y diferentes programas de conducción que adaptan la respuesta del vehículo a las condiciones del asfalto.

El Junior Ibrida Q4 obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. Su sistema eléctrico recupera energía durante las frenadas y permite mejorar la eficiencia en determinadas situaciones. Sin embargo, su principal ventaja frente a las versiones de tracción delantera está en la motricidad adicional, especialmente cuando se circula por superficies mojadas o con poca adherencia.

Un Alfa Romeo diferente para quienes buscan versatilidad

El Jeep Avenger 4xe representa una de sus alternativas más cercanas, ya que utiliza una solución técnica semejante dentro del grupo Stellantis. Sin embargo, el Alfa Romeo apuesta por una presentación más deportiva y una configuración interior propia. El Suzuki Vitara AllGrip también ofrece tracción total, aunque utiliza un planteamiento mecánico diferente y una carrocería más orientada a la funcionalidad.

La tracción Q4 no convierte al Junior en un todoterreno extremo, especialmente por las limitaciones de altura libre al suelo y neumáticos. Para quienes circulan exclusivamente por ciudad, una versión híbrida de tracción delantera puede resultar suficiente y más económica. Sin embargo, el Junior Ibrida Q4 ofrece una combinación poco habitual de diseño italiano, etiqueta ECO y tracción total dentro del segmento de los SUV urbanos.