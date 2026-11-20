Coches y Motos 20 NOV 2026 - 05:43h.

La marca lo tiene en oferta todo el mes de noviembre

Esta innovación de Omoda te va a dejar con la boca abierta

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El Black Friday suele concentrar las ofertas en unos pocos días. OMODA ha decidido estirar esa ventana y mantener sus promociones durante todo noviembre con la campaña Black November. La marca reúne descuentos, ayudas y condiciones de financiación en varios modelos de su gama en el mercado.

El OMODA 5 también entra en la campaña, tanto en versión híbrida como eléctrica. Para el SHS-H, la marca anuncia ventajas de hasta 7.830 euros. En el eléctrico, el ahorro promocional puede alcanzar los 13.110 euros. Son importes máximos y dependen de la versión y de las condiciones aplicables con financiación.

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Omoda alarga el Black Friday a todo noviembre

El SUV compacto busca destacar también por su aspecto. La carrocería dibuja una silueta marcada y moderna, mientras que el habitáculo suma dos pantallas de 12,3 pulgadas. El acabado Pure ofrece climatizador bizona, carga inalámbrica de 50 W, volante calefactado y conexión con Apple CarPlay y Android Auto.

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La versión SHS-H combina un motor de gasolina 1.5 turbo con dos eléctricos. El sistema entrega 224 CV y obtiene la etiqueta ECO. OMODA declara un consumo de 5,3 litros cada cien kilómetros y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos para responder en carretera.

Las promociones también son para el eléctrico

Este híbrido mide 4,45 metros de largo. Su maletero ofrece 372 litros, ampliables hasta 1.079 al abatir los respaldos. La campaña anuncia que se puede empezar a pagar en 2027. Las condiciones varían según la operación y la financiación, así que conviene revisar la oferta para las compras familiares.

La alternativa eléctrica desarrolla 204 CV y 340 Nm. Su batería LFP de 61 kWh permite recorrer hasta 430 kilómetros según el ciclo WLTP. El maletero parte de 442 litros y alcanza 1.149. La promoción Black November también contempla esta versión, sin emisiones en marcha.

El acabado Pure incluye pantalla multimedia digital de 12,3 pulgadas, cámara trasera, faros LED y climatizador bizona. También ofrece seis altavoces, carga inalámbrica de 50 W, volante calefactado y asistentes como el control de crucero adaptativo y la alerta de tráfico cruzado.