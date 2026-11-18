Coches y Motos 18 NOV 2026 - 14:04h.

Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

DS tiene un modelo para los que no quiere pagar el precio de un Mercedes

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DS Automobiles quiere que su nuevo Nº7 se siente a la mesa de los SUV prémium. La marca francesa pertenece a Stellantis y busca hacerse un hueco entre nombres muy asentados. Para lograrlo, apuesta por una carrocería robusta, un interior cuidado y una gama que mezcla gasolina electrificada con versiones cien por cien eléctricas, en un segmento cada vez más disputado.

El modelo mide 4,66 metros de largo y casi 1,90 de ancho. Su batalla alcanza los 2,79 metros. Son proporciones generosas para viajar con comodidad y ofrecer sitio a cinco pasajeros. El maletero cubica 560 litros y puede crecer hasta 1.570 al abatir los asientos traseros.

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Lo mejor de DS lo encontrarás en el nuevo Nº7

En carretera, DS promete un SUV pensado preparado para que los viahes largos no se hagan pesados. La suspensión inteligente DS Active Scan analiza el firme para adaptar su respuesta. El sistema trabaja junto a una cámara que lee la carretera. La marca también destaca los materiales y los acabados del habitáculo.

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La gama comienza con el Hybrid de 145 CV. Homologa 5,3 litros cada cien kilómetros y emite 120 gramos de CO₂ por kilómetro. Su precio parte de 43.727,95 euros. La oferta eléctrica arranca con 230 CV y anuncia hasta 543 kilómetros de autonomía.

Quien necesite más alcance puede elegir el E-Tense Long Range de 245 CV. DS anuncia hasta 739 kilómetros por carga. Por encima aparece una versión de 350 CV, tracción total y 656 kilómetros de autonomía. Esta última eleva el precio hasta 64.611,54 euros. Las cifras cambian según acabado y configuración.

Dispuesto a desbancar al tridente alemán

Cuatro bloques mecánicos que vienen acompañados de mucha tecnología. El cuadro digital mide 10,25 pulgadas y la pantalla central, 16. El equipamiento puede sumar techo panorámico, retrovisor digital y un Head-Up Display. También aparece un equipo FOCAL Electra 3D y carga inalámbrica para el móvil.

La oferta contempla cinco acabados, desde Nº7 hasta La Première. Incluso el inicial incluye faros DS Pixel Vision 3.0, control de crucero adaptativo con Stop&Go y suspensión DS Active Scan. Las versiones eléctricas añaden función V2L para alimentar pequeños dispositivos. No se habla mucho de él, pero Audi Q5, BMW X3 y Mercedes GLC ya tiemblan.