Coches y Motos 16 NOV 2026 - 12:23h.

Espacio para toda la familia, etiqueta CERO de la DGT y una promoción difícil de ignorar

Este SUV, y no es ni MG ni Omoda, tiene un precio que asusta a sus rivales

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Elegir un SUV familiar hoy implica hacer cuentas: cuánto espacio ofrece, cuánto consume y si permite moverse a diario sin gastar gasolina. Para quienes aún no quieren depender de un enchufe, los híbridos enchufables pueden encajar. En ese terreno aparece el OMODA 7 SHS, con 92 kilómetros eléctricos y hasta 15.800 euros en ventajas promocionales.

Sus rivales ayudan a situarlo: el Toyota RAV4, el Lynk & Co 01 y el MG HS híbrido también buscan a quienes quieren un SUV familiar electrificado. El OMODA mide 4,66 metros de largo y tiene una batalla de 2,72 metros. Combina una carrocería amplia con un diseño marcado y un interior tecnológico.

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Así es el OMODA 7 en promoción

La oferta máxima corresponde al OMODA 7 SHS Premium con pintura mate. No es un descuento directo aplicable a cualquier versión: reúne descuentos de marca y concesionario, achatarramiento, financiación y el adelanto de una ayuda estatal. Está dirigida a particulares, depende del stock y termina el 30 de noviembre de 2026.

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De esos beneficios, 2.250 euros corresponden al adelanto del Programa Auto+. La marca lo ofrece como préstamo sin intereses. Si la ayuda no llega, el cliente deberá abonar ese importe en un plazo máximo de doce meses. Por eso conviene revisar las condiciones antes de contar los 15.800 euros como ahorro cerrado.

279 CV y más de 90 km de autonomía eléctrica

El sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina 1.5 T-GDI, de 143 CV, con un propulsor eléctrico de 204 CV. La potencia conjunta alcanza 279 CV y el par máximo llega a 365 Nm. El OMODA acelera de cero a cien en 8,4 segundos y alcanza 180 km/h.

La batería permite recorrer hasta 92 kilómetros en modo eléctrico, según homologación WLTP. Esa distancia puede cubrir muchos trayectos cotidianos sin activar el motor de gasolina, siempre que se recargue con regularidad. La marca declara un consumo combinado de 2,3 litros cada cien kilómetros. La cifra real dependerá del uso y de la carga.

El maletero ofrece 537 litros y llega a 1.294 con los asientos abatidos. El acabado Pure ya incorpora una pantalla central de 15,6 pulgadas, climatizador bizona, cargador inalámbrico de 50 W y 19 asistentes de conducción.