Coches y Motos 18 NOV 2026 - 01:49h.

Espacio para toda la familia, pero mucha deportividad

Sigue la guerra abierta entre Alpine y Esteban Ocon: "Estaba retrasando a todo el mundo"

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Alpine cambia de tamaño con el A390. La marca francesa, conocida por sus deportivos ligeros, estrena un fastback eléctrico de cinco plazas. Su silueta alta y musculosa lo acerca al mundo de los SUV coupé. También lo coloca frente a modelos premium, incluidos los Mercedes-AMG eléctricos. Aquí Alpine juega en una liga nueva, sin renunciar a su carácter deportivo.

La gama arranca con el A390 GT, desde 67.500 euros. El GTS alcanza los 470 CV y cuesta desde 78.000 euros. Esta versión combina tres motores eléctricos con tracción total. Alpine anuncia 824 Nm de par y acelera de cero a cien en 3,9 segundos. Cifras de vértigo. El GT desarrolla 400 CV y completa el mismo ejercicio en 4,8 segundos.

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Un coche preparado para la competición

El sistema Alpine Active Torque Vectoring distribuye el empuje entre las ruedas traseras. La marca busca agilidad al girar y aplomo al salir de las curvas. El conductor puede elegir varios modos, incluido Track. El botón Overtake activa una respuesta inmediata. Alpine añade telemetría para afinar cada vuelta. Así, la tecnología de competición también tiene sitio en los trayectos diarios.

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El A390 mide 4,615 metros de largo, 1,885 de ancho y 1,525 de alto. Su distancia entre ejes llega a 2,708 metros. Son dimensiones generosas para un Alpine, pero ayudan a explicar su planteamiento familiar. El maletero ofrece 532 litros y puede alcanzar 1.643 litros con los asientos abatidos. La marca mantiene cinco plazas en esta carrocería fastback.

Más de 550 km de autonomía

La batería tiene 89 kWh de capacidad. El A390 puede recorrer hasta 557 kilómetros homologados, cifra asociada al GT con llantas opcionales de 20 pulgadas. La carga rápida en corriente continua alcanza 190 kW. El modelo admite viajes largos, aunque la autonomía real dependerá del ritmo, la temperatura y el recorrido. Alpine quiere que sirva también para el día a día.

El interior combina deportividad y uso familiar. El A390 ofrece una pantalla de 12 pulgadas con Google integrado y un sistema de sonido Devialet. El GT monta asientos deportivos de Alcantara; el GTS equipa piezas Sabelt en cuero Nappa. Alpine fabrica el modelo en Dieppe, ciudad ligada a su historia. Michelin, Devialet y Sabelt participan en soluciones específicas.