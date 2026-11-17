Coches y Motos 17 NOV 2026 - 20:09h.

Un tapado entre los SUV chinos a tener muy en cuenta

Este SUV de BYD tiene un precio imbatible

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Leapmotor quiere hacerse un sitio entre las marcas eléctricas con tecnología, equipamiento y precios contenidos. Con el B10, la firma lleva esa idea al segmento de los SUV familiares. El modelo se mide con el BYD Atto 3, el Nissan Ariya y el Skoda Enyaq. La marca lo anuncia desde 23.900 euros, incluidos 3.375 euros del Plan Auto+ y 900 euros por la venta de CAE.

Con 4,53 metros de largo, 1,885 de ancho y 1,655 de alto, el B10 entra en el tamaño de un SUV familiar compacto. La batalla alcanza 2,735 metros. El maletero ofrece 330 litros y puede crecer hasta 1.600 litros. Ese volumen permite llevar bultos grandes al abatir los asientos traseros.

218 CV de potencia y más de 360 km de autonomía

La versión promocionada monta un motor eléctrico trasero de 218 CV y 240 Nm. Leapmotor anuncia una aceleración de cero a cien en ocho segundos y una velocidad máxima de 170 km/h. La tracción trasera aporta un planteamiento poco habitual en este precio. La batería LFP tiene 56,2 kWh y homologa 361 kilómetros de autonomía.

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El acabado de acceso se llama LifePro y llega bien armado. Incluye faros Full LED, llantas de 18 pulgadas y techo solar panorámico. El cuadro digital mide 8,8 pulgadas y la pantalla central, 14,6. El sistema multimedia incorpora navegador, Apple CarPlay y Android Auto. También suma climatizador y bomba de calor.

Equipamiento que nada tiene que envidiar de los mejores

La cámara de visión 360 grados facilita las maniobras. El B10 añade sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo, detector de punto ciego y asistente de carril. El paquete incluye frenado automático de emergencia, alerta de colisión y vigilancia de la atención del conductor.

Leapmotor también instala la función V2L, que permite alimentar dispositivos externos desde la batería. El conductor puede elegir modos de conducción. La marca apuesta así por un SUV silencioso y equipado, con una presentación sencilla y un precio que busca abrirse paso entre eléctricos más conocidos.