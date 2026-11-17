Coches y Motos 17 NOV 2026 - 06:37h.

Declara una potencia de 40 CV, y dispone de un cambio de cinco marchas

La nueva Triumph es, para muchos, la más bonita de la marca

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Hay una alternativa a la Triumph Tiger 900 que está consolidándose como una de las mejores compras que puedes hacer, al tener un carácter muy marcado, y una estética que es imposible que pueda pasar desapercibida. Esto convierte a la Mash X-Ride 650 en una opción muy a tener en cuenta, sobre todo para aquellos que busquen una moto con estética ochentera, y que tampoco quieran pagar ninguna locura por ella. Sin duda, es una inversión realmente inteligente.

En su interior se oculta un propulsor de un solo cilindro, con una cilindrada de 643 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, con alimentación por inyección electrónica. Declara una potencia de 40 CV, y dispone de un cambio de cinco marchas. En la parte ciclo, nos encontramos con un chasis de acero de sección rectangular, al que acompaña una horquilla convencional con barras de 43 milímetros y un mono amortiguador trasero.

Los frenos son de disco en ambas ruedas, con ABS Bosch desconectable, siendo el delantero de 320 milímetros con una pinza de cuatro pistones de anclaje radial. Y las ruedas son de 17 pulgadas en ambos ejes. En cuanto a la instrumentación, se compone por un reloj analógico circular con el tacómetro más dos pantallas digitales LCD con el resto de los datos. Y la iluminación es full LED, siendo una moto realmente moderna pese a su estética retro.

Consigue la Mash X-Ride 650 a cambio de 5.695 euros

Puedes adquirir esta Mash X-Ride 650 desde una cantidad perfectamente asumible, pues nos sorprende gratamente y nos llama la atención que esté disponible desde apenas un total de 5.695 euros, lo que nos parece un auténtico chollo. No lo pienses dos veces y aprovechar esta oportunidad para hacerte con una trail rutera de 10.