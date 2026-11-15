Coches y Motos 15 NOV 2026 - 05:13h.

Además, lo encuentras en dos carrocerías y con hasta cinco versiones mecánicas

El nuevo Mazda es, para muchos, la mayor maravilla de la marca

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Mazda ha conseguido que el 3 destaque en una calle llena de coches parecidos. La marca apuesta por una carrocería baja, proporciones equilibradas y una mirada afilada. El resultado tiene presencia sin adornos llamativos. Para muchos conductores, es el modelo más atractivo de su catálogo. Entra por los ojos y conserva personalidad propia, con sello reconocible.

El Mazda 3 mide 4,46 metros de largo y cuenta con 2,725 metros entre ejes. Su maletero ofrece 351 litros, ampliables hasta 1.026 al abatir los asientos. El sedán alcanza 4,66 metros y anuncia entre 450 y 1.138 litros. Cada formato tiene su público. El compacto resulta más fácil de aparcar; el sedán da más espacio para el equipaje familiar.

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Hasta cinco versiones mecánicas para el Mazda 3

La gama empieza con un motor de gasolina 2.5 E-Skyactiv-G de 140 CV y 238 Nm. Mazda lo combina con cambio manual de seis marchas y tracción delantera. El coche acelera de cero a cien en 9,5 segundos y alcanza 206 km/h. El consumo medio es de 5,9 litros cada cien kilómetros. La transmisión automática cuesta 2.300 euros adicionales y facilita la conducción urbana.

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Quien busque más empuje puede subir al 2.0 de 186 CV y 240 Nm. Esta versión completa el cero a cien en 8,2 segundos y llega a 216 km/h. También rebaja el consumo a 5,4 litros cada cien kilómetros. El cliente puede elegir cambio manual o automático con tracción delantera. El compacto ofrece también una variante automática con tracción total. El sedán no contempla esa combinación.

Equipamiento muy tecnológico, diseño refinado

El acabado Prime-Line incorpora una pantalla central Mazda Connect de 10,25 pulgadas. El sistema admite Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de Alexa por voz. El conductor recibe seis altavoces, conexión USB-C y control de crucero adaptativo por radar, incluso desde parado. Son detalles útiles para los trayectos diarios. La tecnología no obliga a elegir un acabado superior y mantiene un manejo sencillo.

Mazda incluye faros LED, sensores traseros y retrovisores calefactados con plegado eléctrico. El climatizador mantiene el habitáculo a buena temperatura. Los asientos de tela negra tienen ajustes manuales. El conjunto apuesta por una conducción cómoda y precisa. Sus dimensiones y sus 1.492 kilos ayudan a que el coche se sienta ágil. En carreteras reviradas, el conductor puede disfrutarlo sin buscar grandes cifras, tanto en ciudad como fuera.

El precio promocional del compacto parte de 26.265 euros al contado y baja a 25.565 financiando. La oferta plantea cuotas de 159 euros durante 36 meses, con 8.024,06 euros de entrada y una última cuota de 15.853,84. El sedán arranca en 26.765 euros al contado o 26.065 financiado.