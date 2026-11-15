Macbor acerca el espíritu de las grandes rutas a quienes prefieren una trail manejable

Coches y Motos 15 NOV 2026 - 09:24h.

La ergonomía está muy analizada para conseguir que sea lo más cómoda posible

Macbor aprieta a Yamaha y a KTM con una trail que es una de las opciones más equilibradas

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Macbor ha acercado el espíritu de las motos ruteras a toda esa gente que quiere una trail bonita, manejable y divertida. Se trata de un modelo excelente, que cuenta con una magnífica reputación, y que es apta para los usuarios que disponen del carné A2, lo que claramente es un punto muy a su favor. Y en 2025 se actualizó de manera importante para conseguir una serie de numerosas mejoras en su equipamiento y en el comportamiento del motor. Asi es la Montana XR5 510.

Entre las más destacadas, se encuentran nuevas decoraciones, un motor más grande y con más par máximo o piñas retroiluminadas. La ergonomía está muy analizada para conseguir que sea lo más cómoda posible, y se ha conseguido una magnífica protección aerodinámica gracias a su pantalla regulable en altura de forma manual, y los cubre manos de serie. Pero pasemos a lo importante, que es su propulsor de dos cilindros y ocho válvulas.

El motor tiene una cilindrada de 498 centímetros cúbicos, con un par máximo de 45 Nm, y una potencia de 47 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con embrague anti-rebote para mejorar la eficacia en las frenadas. Está alimentado por una inyección electrónica Bosch y con dos mapas de conducción, y el peso del conjunto es inferior a los 180 kilos. Tiene ABS desconectable en ambas ruedas, y a nivel de equipamiento, hay que destacar la iluminación full LED, el caballete central o la pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación.

La Macbor Montana XR5 510 cuesta 6.199 euros

Creemos que hay pocas opciones de encontrar una moto mejor y a un precio tan competitivo como esta Macbor Montana XR5 510, lo que te permite el poder conseguirla si pagas apenas un total de 6.199 euros, una cantidad ridícula.