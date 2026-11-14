Coches y Motos 14 NOV 2026 - 06:38h.

El Grandis es una buena opción para el día a día

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

Compartir







Mitsubishi ha recuperado la denominación Grandis para un SUV familiar que busca hacerse un hueco en uno de los segmentos más competitivos del mercado español. El nuevo modelo comparte buena parte de su desarrollo técnico con el Renault Symbioz, pero incorpora una imagen propia y una oferta comercial que puede resultar interesante para quienes necesitan espacio y quieren controlar el presupuesto.

Su posicionamiento también permite compararlo con modelos más pequeños como el Toyota Yaris Cross. Aunque pertenecen a categorías diferentes, las promociones del Mitsubishi pueden acercar sus precios y convertirlo en una alternativa para quienes priorizan la habitabilidad y la capacidad de carga.

PUEDE INTERESARTE Mitsubishi tiene un nuevo SUV que se fabrica en España

Un SUV más grande que el Toyota Yaris Cross

El Mitsubishi Grandis mide aproximadamente 4,41 metros de longitud, frente a los 4,18 metros del Toyota Yaris Cross. La diferencia de unos 23 centímetros permite ofrecer una carrocería más espaciosa, especialmente para los ocupantes posteriores y el equipaje. Su diseño presenta un frontal inspirado en el lenguaje Dynamic Shield de Mitsubishi, con unos faros estilizados y diferentes elementos decorativos.

De perfil destaca una línea de techo relativamente horizontal, mientras la trasera incorpora unos pilotos de diseño propio y un portón de grandes dimensiones. El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila con una banqueta desplazable longitudinalmente. Esta solución permite repartir el espacio entre los pasajeros y el maletero.

PUEDE INTERESARTE Mitsubishi recupera un icono de 1982

La capacidad de carga puede superar los 600 litros con la banqueta adelantada, dependiendo de la versión y del método de medición. Es una cifra especialmente interesante para un SUV de estas dimensiones. El Toyota Yaris Cross mantiene ventajas en maniobrabilidad urbana, pero el Grandis ofrece una carrocería más adecuada para quienes necesitan transportar equipaje con frecuencia.

Motores electrificados con etiqueta ECO

La gama del Mitsubishi Grandis incluye dos alternativas mecánicas principales. La versión de acceso utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,3 litros con tecnología de hibridación ligera. Esta configuración desarrolla 140 CV y puede asociarse a diferentes transmisiones, dependiendo del acabado.

Por encima aparece el Grandis HEV, que combina un motor de gasolina de 1,8 litros con propulsión eléctrica y desarrolla aproximadamente 159 CV. El sistema híbrido completo permite circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones, especialmente en ciudad. Ambas alternativas obtienen la etiqueta ECO de la DGT y no necesitan conectarse a un punto de carga.

La versión híbrida convencional resulta especialmente interesante para quienes buscan reducir el consumo durante los desplazamientos cotidianos. El Toyota Yaris Cross también utiliza una tecnología híbrida autorrecargable, con una mecánica orientada especialmente a la eficiencia. El Grandis responde con mayor espacio y una potencia suficiente para afrontar desplazamientos largos.

Las promociones acercan su precio al de SUV más pequeños

Mitsubishi anunció el lanzamiento del Grandis en España con precios desde 26.100 euros para la versión microhíbrida y desde 30.300 euros para el híbrido completo. Estas cantidades incluían descuentos comerciales y condiciones específicas de financiación. Posteriormente, las tarifas de referencia han variado según el acabado y la campaña disponible.

Por tanto, cualquier precio promocional debe comprobarse antes de realizar la compra. También conviene tener en cuenta que las versiones más equipadas pueden superar considerablemente el precio de acceso. El Grandis incorpora diferentes asistentes de conducción y un sistema multimedia con servicios de Google integrados.

Dependiendo del acabado también puede disponer de techo panorámico, sistema de sonido Harman Kardon y numerosos elementos de confort. Mitsubishi ofrece una garantía ampliada de hasta ocho años o 160.000 kilómetros, sujeta a las condiciones del fabricante. El Toyota Yaris Cross mantiene argumentos importantes en eficiencia y facilidad de utilización urbana.

El Grandis responde con una carrocería mayor, una segunda fila adaptable y un maletero especialmente generoso. Para quienes buscan un SUV familiar y encuentran una promoción competitiva, representa una alternativa que merece atención.