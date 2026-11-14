Royal Enfield demuestra que el encanto retro sigue teniendo fuerza con una motos muy atractiva

Coches y Motos 14 NOV 2026 - 14:36h.

Es una verdadera oportunidad de mercado que merece mucho la pena aprovechar

Royal Enfield sorprende con un diseño que lleva su estilo clásico a una nueva generación

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En Royal Enfield saben que el toque retro es algo que no pasa desapercibido, y que enamora a mucha gente. Y así se puede ver con la Classic 650, una moto espectacular que reúne todo lo necesario para que se la pueda considerar como imprescindible. No ha dejado de renovarse y de actualizarse hasta acabar siendo prácticamente perfecta, y a nosotros nos parece una compra muy interesante, en especial, a la hora de conocer todos los detalles de esta moto.

Está enfocada hacia una conducción relajada y cómoda, con un motor eficiente y divertido, y un consumo contenido, de unos 4,6 litros por cada 100 kilómetros. El propulsor es de dos cilindros y 647 centímetros cúbicos de cilindrada, que va asociado a una caja de cambios de seis velocidades, con refrigeración conjunta por aire y aceite. Mantiene el carácter minimalista tecnológico, y trabaja en conjunto con un embrague bañado en aceite.

Prescinde de todos los sistemas a excepción del ABS, y en el equipamiento se puede resaltar los faros delantero y trasero tipo LED, así como la pantalla LCD complementaria al cuadro analógico que se encuentra en la instrumentación. Hay muchos elementos personalizables, pero creemos que no hace falta al contar con todo lo necesario. Y en la parte ciclo, todos los componentes llevan el sello de Showa, una marca muy fiable.

La Royal Enfield Classic 650 cuesta 6.887 euros

Para llevarse a casa la Royal Enfield Classic 650, vas a tener que poner encima de la mesa una cantidad que a todos nos parece totalmente irrisoria. Lo cierto es que es una verdadera oportunidad de mercado que merece mucho la pena aprovechar, y bastará con pagar 6.887 euros, algo que a todas luces es una cifra ridícula. Porque es difícil que encuentres algo mejor.