La alternativa a la KTM 890 Adventure conquista por su personalidad y se hace hueco entre las trail

Coches y Motos 14 NOV 2026 - 22:14h.

Se caracteriza por su aspecto robusto, con una orientación off road más que evidente

La KTM más extrema tiene precio en España

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Dentro del segmento de las trail que más nos pueden llamar la atención, nos encontramos con una moto que es una alternativa realmente curiosa y llamativa a la KTM 890 Adventure. Hablamos de la SWM Superdual T/X, que quizás poca gente conoce y puede pasar desapercibida, pero a la que realmente tiene poco que envidiar a otros modelos mucho más caros. Nos parece una compra muy interesante, y una inversión sin riesgo alguno.

Se caracteriza por su aspecto robusto, con una orientación off road más que evidente, y con una ausencia de carenado. Las suspensiones son de largo recorrido, y el peso del conjunto es de 169 kilos, siendo realmente ligera y fácil de manejar. En su interior oculta un propulsor de un solo cilindro, de 54 CV de potencia, aunque se puede limitar para los usuarios con carné A2, un motor que incluye cuatro válvulas, doble árbol de levas y alimentado por inyección electrónica.

El consumo homologado ronda los cuatro litros por cada 100 kilómetros, lo que junto a un depósito de combustible de 18 litros de capacidad se traduce en una autonomía realmente importante. Tiene de serie ABS trasero en la rueda desconectable, luces LED, cubre manos, caballete central, parrilla trasera o pantalla, así como unas increíbles maletas laterales con hasta 33 litros de capacidad. En resumen, es una moto que hay que tener muy en cuenta.

La SWM Superdual T/X cuesta 7.695 euros

El precio es algo que tampoco se puede dejar pasar por alto en esta SWM Superdual T/X, pues pocas veces se presenta la oportunidad de adquirir una moto tan completa y desde una cifra tan razonable. Para ser más concretos, lo que necesitarás es pagar un total de 7.695 euros, una cantidad que es perfectamente asumible para todos los bolsillos.