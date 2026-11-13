El nuevo Volvo es, para la mayoría, el SUV más bonito que ha diseñado la marca sueca

Coches y Motos 13 NOV 2026 - 11:11h.

El EX90 pasa por ser una de las mejores opciones de su categoría

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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Volvo ha construido una identidad estética muy reconocible, basada en líneas sencillas, proporciones equilibradas y una interpretación del lujo que evita los elementos excesivamente llamativos. El nuevo EX90 representa una evolución de esta filosofía, con una carrocería de grandes dimensiones, una presentación tecnológica y un diseño que combina elegancia y robustez.

El SUV eléctrico de siete plazas se sitúa entre los modelos más sofisticados del fabricante sueco. Su imagen mantiene numerosos elementos característicos de Volvo, pero introduce soluciones aerodinámicas y una firma luminosa que lo diferencian de los modelos de combustión tradicionales.

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Un diseño elegante de más de cinco metros

El Volvo EX90 mide aproximadamente 5,04 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal presenta una superficie prácticamente cerrada, acompañada por unos faros con la característica firma luminosa del martillo de Thor. La ausencia de una parrilla tradicional permite crear una imagen especialmente limpia.

De perfil destacan un capó relativamente largo, una línea de techo horizontal y una superficie acristalada generosa. Los tiradores de las puertas integrados en la carrocería y las formas suaves contribuyen a mejorar la aerodinámica. La trasera incorpora unos pilotos verticales que mantienen uno de los elementos más reconocibles de los grandes Volvo familiares.

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El resultado es un SUV de proporciones elegantes, aunque su tamaño transmite una presencia considerable. Frente al XC90, el EX90 utiliza un lenguaje visual más moderno y una carrocería adaptada a las necesidades de un vehículo eléctrico.

Siete plazas y un interior minimalista

El habitáculo mantiene la filosofía de diseño escandinavo característica de Volvo. El salpicadero utiliza superficies sencillas, materiales cuidados y una distribución que busca reducir la presencia de elementos innecesarios. La pantalla multimedia central de 14,5 pulgadas permite gestionar numerosas funciones del vehículo.

También dispone de instrumentación digital y un sistema de información proyectada sobre el parabrisas en determinadas configuraciones. El EX90 ofrece siete plazas distribuidas en tres filas. La segunda fila dispone de espacio suficiente para adultos, mientras la tercera permite transportar a dos ocupantes adicionales.

Con los siete asientos disponibles, Volvo anuncia un maletero de aproximadamente 324 litros. Cuando se abate la tercera fila, la capacidad aumenta hasta unos 697 litros. También incorpora un pequeño compartimento delantero de 46 litros. Estas características permiten utilizarlo como automóvil familiar sin renunciar a una presentación sofisticada.

Hasta 680 CV y 617 kilómetros de autonomía

La gama actual del Volvo EX90 incluye diferentes configuraciones mecánicas. La versión Single Motor desarrolla 333 CV y utiliza una batería de 92 kWh de capacidad nominal. Por encima aparece el Twin Motor, con tracción total y una potencia de 456 CV. La configuración Twin Motor Performance alcanza los 680 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 4,2 segundos.

Las versiones de mayor autonomía pueden alcanzar hasta 617 kilómetros en ciclo combinado WLTP. El EX90 utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios y admite carga rápida en corriente continua. Volvo anuncia tiempos de aproximadamente 22 minutos para recuperar del 10 al 80% de la batería en condiciones favorables. También incorpora numerosos sistemas de seguridad y sensores destinados a mejorar la percepción del entorno.

El EX90 no puede considerarse objetivamente el SUV más bonito de Volvo, ya que modelos como el XC60 o el XC90 mantienen una personalidad estética muy reconocible. Sin embargo, representa una evolución importante del diseño escandinavo. Su principal atractivo está en combinar una carrocería elegante con un habitáculo de siete plazas y una tecnología eléctrica avanzada. Para quienes buscan un SUV familiar de lujo y valoran una estética discreta, el EX90 representa una de las propuestas más interesantes de Volvo.