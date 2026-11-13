El nuevo Mercedes es, para la mayoría, el SUV más elegante de toda la gama

Coches y Motos 13 NOV 2026 - 05:01h.

El GLC tiene ya unos años, pero sigue siendo una referencia

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Mercedes dispone de una de las gamas de SUV más amplias del mercado premium, con modelos que abarcan desde el compacto GLA hasta el lujoso GLS. Sin embargo, el GLC ocupa una posición especialmente interesante dentro de su catálogo. Su carrocería combina unas proporciones equilibradas con una presentación sofisticada y un planteamiento que concede especial importancia al confort.

El modelo alemán representa una interpretación relativamente clásica del SUV premium, con una imagen elegante y una gama mecánica que incluye diferentes niveles de electrificación. Su atractivo no depende únicamente del diseño, ya que también ofrece un habitáculo tecnológico y soluciones orientadas a mejorar la comodidad durante los viajes.

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Una silueta elegante y proporcionada

El Mercedes GLC mide aproximadamente 4,72 metros de longitud en su carrocería SUV convencional. Su diseño presenta un frontal dominado por una parrilla de grandes dimensiones, acompañada por unos faros estilizados y unas superficies suaves. Dependiendo del acabado puede incorporar diferentes elementos cromados o detalles de inspiración deportiva.

De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, una superficie acristalada generosa y unos pasos de rueda marcados. La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. Mercedes también ofrece una variante GLC Coupé, con una caída del techo más pronunciada y una estética orientada a transmitir deportividad.

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Sin embargo, el GLC convencional mantiene unas proporciones especialmente equilibradas y una mayor funcionalidad familiar. Frente a modelos como el GLA o el GLE, representa un punto intermedio entre dimensiones, presencia visual y facilidad de utilización.

Un interior tecnológico y refinado

El habitáculo del GLC mantiene la filosofía de diseño de los últimos Mercedes. El salpicadero incorpora una instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia central de 11,9 pulgadas. El sistema MBUX permite gestionar numerosas funciones mediante controles táctiles, comandos de voz y diferentes posibilidades de personalización.

También dispone de iluminación ambiental y diferentes combinaciones de tapicerías y materiales decorativos. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos con funciones de confort, sistema de sonido Burmester y suspensión neumática. La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos y el maletero alcanza aproximadamente 620 litros en determinadas versiones convencionales.

Esta capacidad disminuye en los híbridos enchufables debido al espacio ocupado por la batería. El GLC también destaca por una puesta a punto orientada al confort, con un aislamiento acústico cuidado y una suspensión diseñada para filtrar las irregularidades del asfalto. Estas características pueden resultar especialmente interesantes para quienes realizan viajes largos con frecuencia.

Motores electrificados y versiones enchufables

La gama del Mercedes GLC incluye diferentes motores de gasolina y diésel con tecnología de hibridación ligera. Estas versiones utilizan un sistema eléctrico de 48 voltios que permite mejorar la suavidad de funcionamiento y reducir el consumo en determinadas situaciones. También obtienen la etiqueta ECO de la DGT.

Por encima aparecen diferentes alternativas híbridas enchufables, que combinan motores de combustión con propulsión eléctrica y baterías de mayor capacidad. Estas versiones permiten superar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica homologada en determinadas configuraciones. También obtienen la etiqueta CERO y pueden resultar interesantes para quienes disponen de un punto de carga habitual.

Mercedes ofrece asimismo versiones con tracción total 4MATIC y diferentes niveles de potencia. El BMW X3 y el Audi Q5 mantienen argumentos sólidos en comportamiento, tecnología y calidad interior. El GLC responde con una presentación especialmente refinada y una carrocería de proporciones elegantes. No existe una forma objetiva de establecer que sea el SUV más bonito de Mercedes, pero su combinación de diseño, confort y tecnología lo convierte en una de las propuestas más equilibradas de la marca.