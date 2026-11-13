La nueva Voge 625R es, para muchos, la moto más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 13 NOV 2026 - 07:18h.

Dentro de los componentes de esta moto, hay que resaltar las suspensiones Kayaba o los frenos Nissin

Voge trae a España la naked de 125 para todos los bolsillos

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Hay motos que pasan desapercibidas por algún motivo, aunque sean simplemente increíbles, y creemos que este es el caso de la Voge 625 R. Es una moto excelente de principio a fin, que mucha gente considera como la más bonita que han sacado nunca dentro de la firma asiática. Lo cierto es que cuenta con todo lo que le hace falta para ser considerada como indispensable, pero a pesar de esto, no tiene el reconocimiento que creemos que se merece.

En 2025 se renovó y actualizó de manera importante, para conseguir un motor más potente, además de haberse revisado la ergonomía para conseguir que sea más cómoda. Se puede limitar para usuarios con carné A2, y su propulsor es de 581 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 64 CV y un par máximo de 58 Nm. No dispone de acelerador electrónico, pero sí de dos modos de conducción, con control de tracción y embrague anti-rebote de serie.

Dentro de los componentes de esta moto, hay que resaltar las suspensiones Kayaba o los frenos Nissin, que hacen que sea una moto con materiales de primer nivel. El chasis es de acero, con sub-chasis atornillado al mismo, mientras que el basculante está hecho de aluminio. Y si pasamos a lo que es la instrumentación, nos podemos encontrar con una pantalla TFT a todo color que tiene conectividad, y que también cuenta con navegador mediante flechas.

La Voge 625 R tiene un precio y una oferta increíbles

Para adquirir la Voge 625 R, lo que vas a necesitar realizar es un desembolso de 5.184 euros, una cifra que es muy razonable y que invita a querer conseguirla. Pero es que, además de esto, en el precio se incluye el seguro de manera completamente gratuito, una magnífica oportunidad.