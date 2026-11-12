Esta Yamaha es, a ojos de muchos aficionados, una de las motos más bonitas de su gama actual

Coches y Motos 12 NOV 2026 - 07:04h.

Es un homenaje impresionante a la moto con la que competía Kenny Roberts

La Yamaha más icónica de la historia es de 1998

Compartir







Dentro del amplio catálogo de modelos que ofrece Yamaha, hay una moto que merece ser digna de mención, y que es considerada por mucha gente como la más bonita que tienen. Porque la XSR 900 GP es un homenaje impresionante a la moto con la que competía Kenny Roberts, y con la que ganó tres campeonatos de MotoGP durante la década de los 70. Con esos colores que recuerdan a los de Marlboro, el principal sponsor, es imposible no viajar al pasado al verla.

Su estética tiene un claro estilo retro, con un semi carenado delantero que no pasa desapercibido, con líneas redondeadas y nada agresivas, así como un colín de forma peculiar, dándole una personalidad única. En el interior, nos encontramos con un propulsor que cumple con la normativa Euro 5+, y que es el famoso CP3 que ya conocemos todos. Es de tres cilindros y con distribución de doble árbol de levas, diseñado para ofrecer una conducción enérgica, y con un consumo de cinco litros por cada 100 kilómetros.

Entrega una potencia de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 93 Nm a 7.000 rpm, al que le acompaña un embrague anti-rebote. La IMU que tiene incorporada se encarga de gestionar todo el apartado electrónico, en el que destaca el control de tracción en curva, el ABS en curva, el control anti-wheelie o el control antideslizamiento. También ofrece tres modos de conducción, quickshifter bidireccional y una pantalla TFT de cinco pulgadas en el cuadro de instrumentos.

La Yamaha XSR 900 GP cuesta 14.299 euros

Podríamos pensar que la Yamaha XSR 900 GP tendría un precio muy elevado, casi fuera de mercado, pero lo cierto es que han pensado en todos, y le han colocado una tasación de 14.299 euros, una cantidad que es realmente accesible.