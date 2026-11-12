Más exclusiva y, para muchos, más imponente que la Ducati Diavel V4

Coches y Motos 12 NOV 2026 - 12:12h.

Una custom que nos resulta más imponente y exclusiva, con un espíritu viajero que la hace tan especial

La Ducati más bonita de la historia de la marca es de 2022

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Sabemos que la Ducati Diavel V4 es una moto espectacular en todos los sentidos, a la que no le falta de nada, pero es que hay otras opciones que no se quedan atrás. Por ejemplo, la Harley-Davidson Low Rider ST, una custom que nos resulta más imponente y exclusiva, con un espíritu viajero que la hace tan especial, y que le permite adaptarse a cualquier situación. Se ha ido actualizando y renovando con el paso del tiempo, y esto la acaba por hacer inconfundible.

Es una moto pensada para hacer largas rutas, como se puede comprobar con sus componentes, su carenado anclado al chasis o los 55 litros de capacidad de sus maletas. Es realmente cómoda, y el motor que tiene instalado es de unos increíbles 1923 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 114 CV y un par máximo de 173 Nm a 4.000 revoluciones por minuto. El apartado electrónico se gestiona a través de una IMU, que permite controlar el control de velocidad de crucero, el ABS, el control de tracción y mucho más.

También sirve para elegir libremente entre los tres modos de conducción que incluye de serie, y en la instrumentación se encuentra una pantalla analógica que te permite conocer toda la información necesaria. En la parte ciclo no presenta cambios, y sigue confiando en el chasis Softail con tubos de acero, al que se une un amortiguador trasero regulable, y una horquilla invertida. Y se acaba de completar con un doble disco delantero, para darle el toque final.

La Harley-Davidson Low Rider ST tiene precio

Consigue esta Harley-Davidson Low Rider ST desde ya, aunque avisamos que no es la moto más barata del mercado. Sí que es cierto que compensa hasta el último céntimo que cuesta, pero los 27.900 euros que tienes que desembolsar por ella no es una cifra al alcance de cualquiera.