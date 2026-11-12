El Dacia Bigster acerca los SUV familiares de gran tamaño a quienes buscan espacio sin disparar el presupuesto

Coches y Motos 12 NOV 2026 - 22:12h.

El SUV más top de la marca rumana evidencia el paso adelante que ha dado el fabricante

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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Dacia ha ampliado su gama con un modelo que busca trasladar su conocida filosofía de precios contenidos a una categoría superior. El Bigster es el SUV más grande de su catálogo y representa una alternativa para quienes necesitan un automóvil familiar espacioso, pero no quieren asumir el coste de modelos como el Volkswagen Tiguan, el Peugeot 5008 o el Nissan X-Trail.

Su planteamiento combina una carrocería robusta, un habitáculo práctico y diferentes mecánicas electrificadas. Además, mantiene numerosas soluciones sencillas que permiten contener el precio sin renunciar a elementos de equipamiento habituales en vehículos más caros.

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Un SUV de 4,57 metros con mucho espacio

El Dacia Bigster mide aproximadamente 4,57 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño mantiene el lenguaje visual del Duster, aunque utiliza unas proporciones más generosas. El frontal incorpora unos faros estilizados, una parrilla horizontal y el nuevo emblema de Dacia.

De perfil destacan una línea de techo prácticamente horizontal, pasos de rueda marcados y unas protecciones inferiores que refuerzan su imagen aventurera. La trasera incorpora un portón amplio y unos pilotos de formas geométricas. El resultado es un SUV con una apariencia robusta y una carrocería especialmente orientada al uso familiar.

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El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para adultos. El maletero puede alcanzar aproximadamente 667 litros en determinadas versiones, aunque la capacidad varía según la motorización y el método de medición. Es una cifra muy interesante para un automóvil de estas dimensiones. Dacia ha priorizado el aprovechamiento del espacio frente a soluciones estéticas que puedan limitar la funcionalidad.

Un interior práctico y diferentes motores electrificados

El habitáculo mantiene una distribución sencilla, con numerosos espacios de almacenamiento y materiales diseñados para resistir el uso cotidiano. El salpicadero incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central de 10,1 pulgadas. También dispone de diferentes controles físicos y soluciones como el sistema YouClip, que permite instalar accesorios en puntos específicos del interior.

Dependiendo del acabado puede incorporar techo panorámico, portón eléctrico y diferentes asistentes de conducción. La gama mecánica incluye alternativas con hibridación ligera, versiones híbridas autorrecargables y configuraciones que utilizan gasolina y GLP.

Entre ellas destaca el Hybrid 155, que combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y una transmisión automática. Esta mecánica obtiene la etiqueta ECO de la DGT y permite reducir el consumo durante los desplazamientos urbanos. También existen versiones con tracción total, orientadas a quienes necesitan una mayor motricidad fuera del asfalto.

El precio como principal argumento

Uno de los aspectos más interesantes del Bigster está en su posicionamiento comercial. Dacia anuncia precios de acceso que se sitúan alrededor de los 25.000 euros, dependiendo de la versión y de las promociones disponibles. Esta cantidad permite acceder a un SUV familiar de dimensiones generosas por una tarifa inferior a la de numerosos competidores.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que las versiones híbridas y los acabados superiores presentan precios más elevados. También existen diferencias importantes de equipamiento, por lo que resulta recomendable comparar configuraciones equivalentes. El Volkswagen Tiguan, el Peugeot 5008 y el Nissan X-Trail ofrecen alternativas más sofisticadas en determinados aspectos.

Algunos disponen de sistemas multimedia más avanzados, materiales de mayor calidad o configuraciones de siete plazas. El Bigster responde con una carrocería práctica, un maletero generoso y una gama mecánica variada. Para quienes necesitan espacio y quieren mantener un presupuesto razonable, representa una alternativa especialmente interesante. Su principal virtud está en acercar las dimensiones de un SUV familiar grande a compradores que hasta ahora podían verse limitados a modelos más pequeños.