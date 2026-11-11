BMW convierte en accesible el SUV más deseado de su gama con una nueva versión de acceso

Coches y Motos 11 NOV 2026 - 21:32h.

El SUV más barato de BMW, pero sin nada que envidiar de los mejores

BMW F 450 R: la nueva naked de BMW llega con 48 CV y 175 kg

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El BMW X1 busca acercar la experiencia de la marca a más conductores con nuevas versiones de acceso. La gama combina motores de gasolina y diésel con cambio automático y tracción delantera. El precio también baja el listón: el catálogo marca 55.091 euros, pero la oferta lo anuncia desde 47.700 euros.

La puerta de entrada contempla dos mecánicas. El sDrive18i emplea un motor de gasolina 1.5 de 136 CV. El sDrive18d recurre a un diésel 2.0 de 150 CV. Ambos utilizan el cambio automático Steptronic de siete velocidades. Ambas comparten tracción delantera y simplifican la elección.

Las prestaciones son distintas, aunque las dos versiones ofrecen respuesta suficiente para viajar. El gasolina acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. El diésel rebaja esa cifra a 8,9 segundos. También gasta menos: BMW anuncia cinco litros cada 100 kilómetros para el sDrive18d y 6,5 para el sDrive18i.

Otras versiones de la gama

La gama incluye además un gasolina MHEV de 1.5 litros. Este sistema híbrido ligero desarrolla 170 CV y 240 Nm de par. El motor trabaja con una caja Steptronic automática de siete marchas y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y alcanza 216 km/h.

En esa configuración, el consumo medio homologado es de 5,6 litros cada 100 kilómetros. La cifra acompaña a un conjunto más potente que las dos variantes de acceso. Así, cada conductor puede elegir entre pagar menos al inicio, priorizar el diésel o buscar más empuje sin saltar a una versión de tracción total.

Equipamiento muy tecnológico desde las versiones de acceso

El X1 mide 4.500 milímetros de largo, 1.845 de ancho y 1.642 de alto. La batalla alcanza 2.692 milímetros. El maletero ofrece 540 litros y puede llegar a 1.600 al abatir los asientos. Son dimensiones de SUV compacto, con espacio para viajar en familia y cargar equipaje.

BMW también cuida el equipamiento desde el primer escalón. El X1 incorpora dos pantallas de 10,25 y 10,7 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, climatizador bizona y volante deportivo de cuero. Añade control de crucero adaptativo, aviso de colisión frontal y asistentes de aparcamiento y marcha atrás. El sensor de lluvia activa los faros automáticamente.