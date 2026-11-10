eldesmarque.com 10 NOV 2026 - 10:31h.

Este Skoda demuestra que las berlinas siguen teniendo mucho sentido

El Skoda que, para muchos, es el menos bonito es una ganga

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El Skoda Superb conserva una receta que cada vez cuesta más encontrar: una berlina grande, cómoda y práctica. Su diseño combina proporciones elegantes con soluciones pensadas para el uso diario. Frente a rivales como el Audi A5 y el Mercedes Clase C, el modelo checo responde con una imagen distinguida y una cabina que prioriza el confort.

Con 4,91 metros de largo, el Superb tiene presencia en carretera y espacio generoso a bordo. La distancia entre ejes alcanza 2,84 metros. Ese dato favorece a quienes viajan detrás. El maletero ofrece 645 litros, una capacidad notable para una berlina. Las maletas de la familia caben sin hacer malabares.

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Skoda tiene en promoción el Superb de acceso

Skoda anuncia la versión de acceso desde 43.365 euros al contado o 41.350 euros financiados. La oferta plantea 300 euros al mes durante 36 cuotas. El comprador entrega 14.049 euros al inicio y afronta una última cuota de 23.502 euros. Conviene revisar siempre las condiciones antes de cerrar la operación.

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Esta versión equipa un motor de gasolina asistido por tecnología mild hybrid. El sistema desarrolla 150 CV y entrega 250 Nm de par. La caja automática DSG de siete velocidades envía la fuerza al eje delantero. El Superb acelera de cero a cien en 9,2 segundos y alcanza 225 km/h.

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El consumo combinado homologado es de 5,2 litros cada 100 kilómetros. La asistencia eléctrica reduce el gasto en determinadas fases y permite lucir la etiqueta ECO. Esa distinción facilita el acceso a muchas zonas urbanas reguladas. Las normas dependen de cada ciudad, por lo que el conductor debe consultarlas antes. Por encima hay motores diésel de 150 y 193 CV, gasolina de 204 y 265 CV, y un híbrido enchufable de 204 CV. También se ofrecen en carrocería Combi.

Equipamiento muy completo y confortable

El acabado Selection ya incorpora llantas de 17 pulgadas, faros LED y cámara trasera. También suma sensores de aparcamiento delanteros y traseros, control de crucero y arranque sin llave. El climatizador de tres zonas, los asientos delanteros calefactados y las pantallas digitales completan una dotación pensada para viajar a gusto. Además, el cuadro digital mide 10,25 pulgadas y la pantalla central alcanza 13. Mientras que ambas admiten conexión con Apple CarPlay y Android Auto.