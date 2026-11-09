La QJ Motor SRT 450RX quiere conquistar a los viajeros que buscan mucho por menos dinero

Coches y Motos 09 NOV 2026 - 02:08h.

No ha escatimado en nada en cuanto a nivel de equipamiento

QJ Motor pone contra las cuerdas a Honda con una scooter que apuesta por confort y equipamiento

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En QJ Motor han logrado conquistar a los amantes de las rutas y de los viajes en moto con un modelo que es espectacular, y que no tiene un precio de compra especialmente elevado. Esto hace de la SRT 450 RX una opción magnífica para poder disfrutar en el momento de la marcha, siendo una moto fácil y divertida de manejar, y apta para los usuarios con carné A2. Es una trail estupenda, con componentes de gran calidad y un fantástico nivel de equipamiento, y que no pasa desapercibida por su diseño.

Equipa un propulsor de dos cilindros en línea y ocho válvulas, que entrega una potencia de 47 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par máximo que se sitúa en 41 Nm a 8.000 rpm. Incorpora un control de tracción desconectable y dos modos de conducción seleccionables, y en el apartado técnico, podemos destacar las suspensiones Marzocchi, o los frenos Brembo. El ABS trasero es desconectable, y tiene una orientación enfocada más hacia un uso fuera del asfalto.

No ha escatimado en nada en cuanto a nivel de equipamiento, pues monta una pantalla digital TFT de cinco pulgadas en posición vertical y con función mirror screen, que aporta toda la información que necesitas saber. Aparte, también incluye de serie elementos tan destacados como las defensas laterales, el caballete central, las luces auxiliares, los asientos y puños calefactables o las manetas ajustables. Todo esto la convierte en una moto de 10.

La QJ Motor SRT 450 RX, en precio

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de la QJ Motor SRT 450 RX, tienes que saber que lo único que te va a hacer falta para conseguirla es poner encima de la mesa un total de 5.299 euros, un precio más que adecuado.