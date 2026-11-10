La marca prémium de Loncin se atreve con una trail de gran cilindrada y estética de moto de rally

Coches y Motos 10 NOV 2026 - 00:10h.

Su relación calidad precio es excelente, y se encuentra en color negro y en color blanco azul

Voge tiene la trail perfecta para hacer viajes largos

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Voge es la marca prémium de Loncin, la marca propietaria del fabricante chino. Y no deja de sorprender con modelos como esta trail de gran cilindrada y estética de moto de rally, que la convierte en una compra obligatoria de realizar. Porque nos cuesta encontrar algo mejor que la DS 800 Rally, uno de los modelos de corte adventure que más nos convencen, con una clara orientación off road que la hacen tan especial. Su relación calidad precio es excelente, y se encuentra en color negro y en color blanco azul.

En 2025 sufrió una serie de importantes mejoras, especialmente en el apartado electrónico y en la parte ciclo, para acabar de convertirla en una moto tan increíble y recomendable para todos. Podemos resaltar la horquilla y el amortiguador KYB, o las suspensiones Kayaba, mientras que los frenos son de Nissin. Y el peso total del conjunto es de 210 kilos, lo que no está nada mal. En su interior, se oculta un propulsor de dos cilindros en línea y de 798 centímetros cúbicos de cilindrada, con doble árbol de levas y refrigeración líquida.

Alcanza los 94 CV de potencia a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 81 Nm a 6.500 rpm, y tiene una caja de cambios de seis velocidades, asociada a un embrague anti-rebote, con accionamiento hidráulico. También tiene dos modos de motor, ABS en ambos trenes, control de tracción o un equipamiento que incluye cámara frontal HD, asientos y puño calefactables, caballete central, defensas laterales y una pantalla TFT con función mirror screen en disposición vertical.

Aprovecha la oferta de la Voge DS 800 Rally

Algo que necesitas aprovechar es la promoción que tiene esta Voge DS 800 Rally, y que te permite el poder adquirirla por un total de 7.888 euros, un precio en el que está incluido el seguro de manera gratuita.