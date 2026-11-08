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Coches y motos

Este SUV de Mitsubishi recibe un recorte importante y se convierte en una alternativa al Toyota C-HR

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Mitsubishi ASX. Mitsubishi
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El Mitsubishi ASX comparte plataforma y arquitectura con el Renault Captur. Ambos SUV son casi idénticos. Mitsubishi los distingue con emblemas propios y algunos cambios de diseño. Esa fórmula permite ofrecer un modelo familiar, compacto y fácil de usar, con una personalidad japonesa reconocible.

El ASX mide 4.227 milímetros de largo, 1.797 de ancho y 1.567 de alto. Su maletero parte de 419 litros y llega a 1.575 con los asientos abatidos. Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-Roc y Renault Captur son rivales.

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Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX. Mitsubishi

Tres versiones mecánicas

En el apartado mecánico, la versión de acceso monta un 1.2 turbo de gasolina con 115 CV y 240 Nm, asociado a un cambio manual de seis marchas. Esta versión tiene un precio oficial sobre catálogo de 25.650 euros, pero baja a 22.450 al contado tras el descuento comercial de 3.200. Con Promofinance, queda en 20.450 euros.

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Para quien busca etiqueta ECO, Mitsubishi propone un escalón por encima con motor 1.3 turbo y 140 CV. El sistema MHEV de 12 voltios apoya al motor térmico y reduce consumos. Esta alternativa microhíbrida utiliza un cambio automático de doble embrague con siete relaciones. Recibe la etiqueta ECO de la DGT. Es más potente que la básica y evita tener que enchufar el coche. La gama permite elegir entre un precio bajo y una mecánica más electrificada.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX. Mitsubishi
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El equipamiento no se queda corto

Coronando la gama encontramos el ASX 1.8 HEV autorrecargable. El motor de gasolina trabaja con dos propulsores eléctricos y entrega ahora 160 CV, frente a los 158 anteriores. Puede mover el SUV en modo eléctrico durante trayectos cortos. La batería ofrece más energía utilizable y mantiene la etiqueta ECO.

En equipamiento, la gama se compone de tres acabados: Motion, Black Edition y Kaiteki. El primero ya incluye faros Full LED, cámara trasera, climatizador, cuadro digital de siete pulgadas y pantalla de 10,4. Los superiores añaden techo panorámico, llantas de 18 pulgadas, cargador inalámbrico y control de crucero adaptativo.

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