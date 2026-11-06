Coches y Motos 06 NOV 2026 - 20:40h.

A ello suma una estética futurista y un equipamiento muy correcto

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Modelos como el Volkswagen T-Cross y el Peugeot 2008 figuran entre las opciones habituales de quienes buscan un SUV urbano. Sin embargo, el renovado Kia Stonic merece entrar en esa comparación. El modelo coreano acaba de actualizar su imagen, ofrece una mecánica con etiqueta ECO y cuenta con una garantía de siete años. Además, su precio promocional lo convierte en una alternativa especialmente interesante.

El Stonic híbrido ligero más económico tiene un precio sobre catálogo de 29.869 euros. Sin embargo, Kia lo anuncia desde 19.640 euros, una cifra que permite acceder a un SUV electrificado sin realizar un desembolso demasiado elevado. La promoción supone más de 4.000 euros de rebaja respecto a su tarifa de referencia. Conviene revisar las condiciones comerciales, pero la diferencia puede inclinar la balanza frente a algunos de sus competidores.

El Stonic hereda el nuevo lenguaje de Kia

La renovación estética ha cambiado considerablemente su personalidad. El Stonic adopta el nuevo lenguaje de diseño de Kia, con un frontal más moderno y una firma luminosa reconocible. Su carrocería mantiene unas proporciones compactas, aunque ahora transmite una imagen más tecnológica. La marca también ha reforzado su atractivo mediante una dotación de equipamiento práctica.

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Una opción con etiqueta ECO ideal para urbanitas

El motor 1.0 T-GDi MHEV desarrolla 115 CV y 172 Nm de par máximo. Esta mecánica de gasolina incorpora tecnología híbrida ligera y se combina con una caja manual de seis velocidades. La tracción es delantera. El conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 182 km/h.

El consumo medio homologado es de 5,5 litros cada 100 kilómetros. La electrificación ligera también permite obtener la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja para circular por determinadas zonas de bajas emisiones, según sus restricciones. El Stonic busca así combinar eficiencia y facilidad de uso sin exigir recargas externas.

El acabado Concept incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, control de crucero y aire acondicionado. También incorpora sensor de luces, iluminación diurna LED y un sistema multimedia con pantalla de ocho pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. El equipamiento cubre las necesidades habituales de conducción y conectividad.