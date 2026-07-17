Más moderno y, para la mayoría, mejor que el Kia Stonic, pensado para el uso urbano y los viajes cortos

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 20:34h.

Diseño retro, gran equipamiento y accesible para la mayoría de bolsillos

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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El MINI Countryman ya no es aquel pequeño SUV con un planteamiento casi exclusivo. La nueva generación ha crecido en todos los sentidos. Es más espaciosa, más tecnológica y también mucho más práctica. Sin perder su personalidad, ahora puede ser una alternativa muy seria para quienes buscan un coche cómodo para el día a día y las escapadas.

Su diseño mantiene el inconfundible estilo MINI, pero ahora transmite una imagen más robusta y moderna. Mide 4,44 metros de largo y aprovecha muy bien ese crecimiento exterior. El habitáculo gana espacio para los pasajeros y el maletero alcanza los 450 litros, una cifra suficiente para viajar con equipaje o afrontar con comodidad las necesidades de una familia pequeña.

El MINI Countryman está de oferta

La marca quiere impulsar las ventas de esta nueva generación mediante una oferta muy competitiva. El Countryman se anuncia desde 36.030 euros, con una financiación que parte de 230 euros al mes, mientras que al contado cuesta 41.250 euros. No es un modelo económico, pero sí ofrece un nivel de calidad y tecnología superior al de muchos SUV urbanos convencionales.

La versión de acceso apuesta por un eficiente motor diésel de 163 CV y 400 Nm de par. Está asociado a un cambio automático Steptronic de siete velocidades y a un sistema microhíbrido de 48 voltios, lo que le permite obtener la etiqueta ECO de la DGT. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos, alcanza 208 km/h y homologa un consumo desde 4,6 litros cada 100 kilómetros.

Buena mecánica y mejor equipamiento

Uno de los aspectos donde más evoluciona es en el equipamiento. Desde el acabado Essential incorpora faros LED, climatizador bizona, navegador integrado, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, control por voz, servicios conectados y la espectacular pantalla circular OLED, que se convierte en el auténtico centro de mando del vehículo.

La seguridad también juega un papel protagonista. Incluye asistentes como el mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales, cámara trasera y ayuda al aparcamiento. Son tecnologías que facilitan tanto la conducción urbana como los desplazamientos por carretera.