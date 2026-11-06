La Suzuki Address 125 es una de las opciones a considerar si buscas un scooter para gastar menos

Coches y Motos 06 NOV 2026 - 15:24h.

Su precio también incita a querer conseguirla

La Suzuki, muy bonita, que casi no pisa la gasolinera

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En Suzuki han conseguido crear una scooter que es magnífica, y a la que consideran como una de las mejores si buscas una moto sencilla, eficiente y cómoda. Esto hace de la Address 125 una compra tan interesante de realizar, con todo lo que le hace falta. No nos cabe ninguna duda de que se trata de una inversión segura y sin riesgo, de la que es imposible que puedas llegar a arrepentirte en cualquier momento. Y su precio también incita a querer conseguirla.

Entre las novedades que ha recibido en este año, se encuentran la homologación Euro 5+, el diseño de la carrocería, del faro delantero o del motor, un chasis más ligero y de mayor rigidez, el ajuste de las suspensiones y mucho más. Si hablamos del propulsor, que está refrigerado por aire, rinde a una potencia de 8,7 CV a 6.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 10,2 Nm a 5.000 rpm, y un consumo que es absolutamente ridículo.

Tan solo gasta 1,9 litros por cada 100 kilómetros, y gracias a las mejoras que ha recibido, ha mejorado su respuesta y su aceleración desde bajo régimen. Las suspensiones también se han retocado, pero son de configuración sencilla, y entre los detalles a resaltar, se encuentran el amplio hueco que hay bajo el asiento o la pequeña guantera tras el escudo. Mientras que en la instrumentación tenemos una pantalla totalmente digital.

La Suzuki Address 125 tiene precio

Conseguir la Suzuki Address 125 no supone una inversión excepcional, todo lo contrario. Basta con tener ahorrados un total de 2.599 euros, algo que nos parece un precio muy aceptable, y que se puede pagar directamente, sin necesidad de plazos. Por lo tanto, es una oportunidad que tienes que estudiar en caso de que estés pensando en conseguir una scooter.