El nuevo Polestar puede ser el coche más bonito que ha lanzado la marca hasta la fecha

Coches y Motos 06 NOV 2026 - 19:06h.

Sus prestaciones no te dejarán indiferente, pero tampoco su precio

Polestar quiere seguir ganando adeptos y mejora a uno de sus modelos

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Polestar ha convertido el diseño en una de sus principales señas de identidad, pero su nuevo Polestar 5 lleva esa filosofía todavía más lejos. La firma sueca presenta una berlina eléctrica de altas prestaciones, con una silueta espectacular y una estética futurista. Su carrocería combina elegancia y deportividad, hasta el punto de convertirse en una de las propuestas más llamativas de su categoría.

El Polestar 5 mide 5,09 metros de largo y apenas 1,43 metros de alto. Estas proporciones, acompañadas de una distancia entre ejes de 3,05 metros, permiten dibujar una carrocería especialmente estilizada. El diseño apuesta por superficies limpias y una presencia imponente, sin recurrir a elementos decorativos excesivos. Su aspecto recuerda más al de un gran turismo deportivo que al de una berlina convencional. ¿Rivales directos? BMW i7, Mercedes EQS, Volvo ES90 o Lexus ES.

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Prestaciones muy bestias y precios para pocos bolsillos

La versión de acceso ya ofrece unas prestaciones extraordinarias. Sus motores eléctricos desarrollan 748 CV y 812 Nm de par máximo, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. La velocidad máxima está limitada a 250 km/h. Esta variante utiliza una batería de 112 kWh y anuncia una autonomía homologada de 670 kilómetros WLTP.

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El precio de partida es de 121.900 euros, una cifra que sitúa al Polestar 5 entre los eléctricos de lujo. Por encima aparece una versión todavía más radical, anunciada por 145.300 euros. Ambas comparten la capacidad de batería, aunque presentan diferencias importantes en potencia, aceleración y autonomía.

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La variante superior desarrolla nada menos que 884 CV y 1.015 Nm de par máximo. Con semejantes cifras, el Polestar 5 necesita únicamente 3,2 segundos para alcanzar los 100 km/h desde parado. Su velocidad máxima también es de 250 km/h, mientras que la autonomía homologada se sitúa en 565 kilómetros.

El equipamiento de serie refleja sus aspiraciones premium. La dotación incluye llantas Aero de 20 pulgadas, frenos Brembo y un sistema de sonido de alto rendimiento. También incorpora un chasis desarrollado por Polestar, pensado para combinar precisión y comodidad. Incluso los cinturones negros con franja dorada aportan un detalle distintivo. Y a ello se suma un maletero que ofrece 365 litros, ampliables hasta 1.128 litros.