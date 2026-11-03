Coches y Motos 03 NOV 2026 - 07:46h.

El 408 es uno de los modelos más arriesgados de Peugeot

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

Compartir







Peugeot ha transformado considerablemente su lenguaje de diseño durante los últimos años. Sus modelos actuales utilizan firmas luminosas reconocibles, interiores tecnológicos y carrocerías que buscan diferenciarse de las propuestas más convencionales. Sin embargo, pocos representan tan bien esta filosofía como el Peugeot 408, un automóvil difícil de encajar en una categoría tradicional.

Su carrocería combina elementos de una berlina fastback con una posición de conducción ligeramente elevada y numerosos detalles propios de los crossover. El resultado es un modelo que se aleja tanto de las berlinas convencionales como de los SUV más populares, con una silueta especialmente reconocible.

Una carrocería que combina diferentes estilos

El Peugeot 408 mide aproximadamente 4,69 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, faros estrechos y una firma luminosa vertical inspirada en las garras de un león. El capó presenta unas superficies marcadas y el paragolpes utiliza diferentes elementos que refuerzan su imagen deportiva.

Sin embargo, el rasgo más característico aparece al observarlo de perfil. La línea de techo desciende progresivamente hacia la parte posterior, creando una silueta cercana a la de una berlina cupé. Al mismo tiempo, la carrocería utiliza pasos de rueda protegidos y una altura superior a la de numerosos turismos tradicionales.

La trasera incorpora un portón muy inclinado, unos pilotos horizontales y un diseño que refuerza la anchura del vehículo. Esta combinación permite que el 408 tenga una personalidad propia dentro del catálogo de Peugeot. No es un SUV convencional ni una berlina tradicional, y precisamente esa ambigüedad forma parte de su atractivo.

Un interior tecnológico y un maletero generoso

El habitáculo utiliza la característica distribución i-Cockpit de Peugeot, con un volante compacto y una instrumentación situada en una posición elevada. El salpicadero incorpora una pantalla multimedia central y diferentes mandos configurables que permiten acceder rápidamente a determinadas funciones. También dispone de una consola central elevada y materiales que buscan transmitir una sensación de calidad.

La segunda fila ofrece una buena distancia para las piernas gracias a una batalla de aproximadamente 2,79 metros. A pesar de la caída del techo, el espacio disponible resulta adecuado para adultos de estatura media. El maletero alcanza hasta 536 litros en determinadas versiones, una cifra especialmente interesante para un automóvil de estas características.

Las configuraciones híbridas enchufables disponen de una capacidad inferior debido a la ubicación de los componentes eléctricos. El portón posterior facilita el acceso al espacio de carga, una ventaja importante frente a las berlinas tradicionales de cuatro puertas.

Una gama con diferentes niveles de electrificación

El Peugeot 408 dispone de alternativas híbridas y versiones completamente eléctricas, dependiendo de la configuración comercializada. La variante Hybrid de 145 CV utiliza un motor de gasolina con tecnología de hibridación de 48 voltios y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. También existen versiones híbridas enchufables que permiten recorrer distancias cotidianas utilizando electricidad.

Por encima aparece el E-408, completamente eléctrico, que mantiene la misma filosofía de diseño y ofrece una conducción silenciosa. Esta variedad permite adaptar la compra a diferentes necesidades sin renunciar a una carrocería particular. El 408 no es necesariamente más práctico que un SUV convencional ni ofrece la posición de conducción de los modelos más elevados.

Su principal virtud está en combinar una silueta estilizada con un habitáculo suficientemente amplio y un maletero generoso. Peugeot ha conseguido desarrollar un automóvil que mantiene una buena funcionalidad sin recurrir a las proporciones habituales de los coches familiares. Para quienes buscan un diseño diferente y no quieren conducir otro SUV convencional, el 408 representa una de las propuestas más originales de la marca.