Husqvarna pone al alcance de más bolsillos una de sus motos con más personalidad
Entre sus novedades, se pueden mencionar la homologación Euro 5+
Una trail compacta, potente y más accesible de lo que parece: esta Husqvarna es maravillosa
En Husqvarna saben cómo hacer motos que rebosen personalidad, y que sean muy fáciles de reconocer a simple vista. Un ejemplo muy claro lo podemos encontrar con esta 701 Supermoto, un modelo que lleva el concepto supermotard en el ADN, con los componentes necesarios para permitir una conducción por asfalto agresiva, y que se pueda utilizar en todo tipo de situaciones. Además, recientemente se ha actualizado para hacerla mejor que antes.
Entre sus novedades, se pueden mencionar la homologación Euro 5+, un motor más potente, una nueva tapa del embrague, una nueva tapa del estátor, un cárter revisado, un sistema de lubricación mejorado, nuevos botones, una estética revisada, faros LED o una suspensión revisada. Pero vamos a lo importante, que es su propulsor LC4, con una increíble potencia de 79 CV y un par máximo de 73 Nm, que la convierten en una moto tan divertida de conducir.
El sistema de gestión del motor está firmado por Keihin, con una caja de cambios de seis velocidades que permite aprovechar al máximo las capacidades del motor. Las suspensiones las proporciona WP, mientras que el equipo de frenada corre a cargo de Brembo, y la horquilla es WP Apex. En cuanto a las ayudas a la conducción, cuenta con ABS en curva desconectable, control de tracción en curva o varios modos de conducción, y una pantalla TFT a color de 4,2 pulgadas en la instrumentación.
La Husqvarna 701 Supermoto cuesta 12.249 euros
Opinamos que el precio de esta Husqvarna 701 Supermoto también ayuda bastante a decidirse por su adquisición, gracias a la accesible cantidad que se necesita pagar a cambio de ella. En total, basta con poner sobre la mesa un total de 12.249 euros, lo que nos parece un auténtico chollo mires por donde lo mires.