La Voge R125 S combina una estética deportiva con 14,7 CV y un consumo pensado para el uso cotidiano

Coches y Motos 01 NOV 2026 - 14:09h.

La convierte en una opción magnífica si buscas iniciarte en el mundo de las dos ruedas

La Voge 625R es la moto más divertida del mercado

Compartir







Una de las motos más singulares que recordamos haber visto en mucho tiempo es la Voge R 125 S, una moto que combina la estética deportiva con unas prestaciones interesantes, y un consumo de combustible muy contenido, que la hace ideal para su uso a diario. Y se puede conducir sin problema en caso de que dispongas del carné de coche, con más de tres años de antigüedad. Esto la convierte en una opción magnífica si buscas iniciarte en el mundo de las dos ruedas.

Está pensada para atraer a un público joven, y que busquen una naked buena, bonita y barata, que sea fácil de manejar. Se adapta a todo tipo de circunstancias, y funciona muy bien a carretera abierta o por ciudad. Su propulsor es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con un solo cilindro, de refrigeración líquida y cuatro válvulas con doble árbol de levas, que entrega una potencia de 14,7 CV a 9.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 12 Nm a 8.000 rpm, con dos modos de potencia seleccionables.

En la parte ciclo, destacamos la horquilla invertida de mayor diámetro, que trabaja en conjunto con el amortiguador trasero, cuya precarga se puede regular. Y dispone de ayudas para la conducción tan interesantes como el ABS o el control de tracción. Si pasamos a la instrumentación, nos encontramos con una pantalla LCD con conectividad, que te permite conocer toda la información necesaria que necesites. No lo pienses y hazte con ella.

La Voge R 125 S cuesta 3.088 euros

Sí que es cierto que es una moto un poco más cara que la mayoría de las 125 cc, pero igualmente, tampoco nos parece ninguna locura su precio. Y vale mucho la pena desembolsar los 3.088 euros que cuesta la Voge R 125 S.