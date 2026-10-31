Gonzalo Serrano prueba el Dacia más equilibrado del mercado, el Jogger Extreme

Alberto Cercós García 31 OCT 2026 - 21:29h.

Gonzalo Serrano desgrana todos los detalles del Dacia Jogger Extreme

Dacia mejora la gama Bigster Hybrid-G con el acabado Extreme

Compartir







Gonzalo Serrano se ha puesto al volante del nuevo Dacia Jogger Extreme Eco-G 120 en 'Más que Coches', un automóvil que tiene en el equilibrio su principal argumento. Siete plazas, tecnología bifuel para funcionar con gasolina o GLP y una filosofía familiar que busca ofrecer mucho sin disparar el presupuesto. El periodista destaca precisamente esa combinación de posibilidades: "Es un coche amplio, que es cómodo, es un coche low cost, esto que quede muy claro". Esta versión desarrolla 122 caballos y cuenta con la etiqueta ECO, dos argumentos interesantes para quienes buscan un vehículo práctico y económico.

El modelo también llega con cambios estéticos y tecnológicos. En el exterior estrena una firma lumínica en forma de T invertida, grupos ópticos con tecnología Pixel y protecciones fabricadas con Starkle, un material que incorpora plásticos reciclados. Dentro, las novedades son todavía más evidentes: pantalla multimedia de 10 pulgadas, instrumentación digital de 7 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto y sistema de navegación en tiempo real Media Nav Live. Serrano también destaca el equipo de sonido Arkamys 3D con seis altavoces y el buen aprovechamiento del espacio. No obstante, el presentador reconoce que "la banqueta es un poquito justa".

PUEDE INTERESARTE No tiene la fama del Sandero o del Duster, pero este Dacia es un todo en uno

Gonzalo Serrano, al volante del Dacia Jogger Extreme

La gran baza del Jogger está en su versatilidad. Sus 4,55 metros de longitud permiten ofrecer una configuración de hasta siete ocupantes y un maletero que alcanza los 594 litros. Bajo el capó monta un motor tricilíndrico de 1,2 litros con turbo y cambio automático de seis velocidades. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanza los 180 km/h. Su sistema GLP, integrado desde la propia línea de fabricación, permite alternar automáticamente entre ambos combustibles: arranca con gasolina y pasa después al gas. "Es una transición que no se ve", explica Serrano. Además de reducir emisiones, el GLP supone un ahorro importante, con un precio aproximado de un euro por kilo.

PUEDE INTERESARTE El SUV número uno de Dacia está de estreno

El argumento definitivo llega con la factura. El Dacia Jogger Extreme Eco-G 120 parte de los 22.500 euros, una cantidad que, teniendo en cuenta sus siete plazas, su equipamiento y la etiqueta ECO, merece ser considerada. La versión Extreme es la más completa de la gama y permite añadir accesorios como un pack de camperización de 2.000 euros o un toldo de camping por 650. Serrano termina con una valoración clara: "Son coches que cumplen sobradamente con lo que nos piden y con lo que queremos". Una receta de sencillez, espacio y precio ajustado que sigue siendo una de las señas de identidad de Dacia.