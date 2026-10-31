El Audi Q5 es una alternativa más equilibrada para viajar y, para la mayoría, mejora al BMW X3

Coches y Motos 31 OCT 2026 - 21:17h.

El Q5 es una opción top entre los premium

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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Audi y BMW llevan años compitiendo por conquistar a quienes buscan un SUV premium de tamaño medio. El Q5 y el X3 representan dos maneras diferentes de interpretar esta categoría: el primero concede especial importancia al confort y al refinamiento, mientras el segundo mantiene una orientación más marcada hacia las sensaciones de conducción. Sus últimas generaciones han mejorado considerablemente en tecnología y electrificación.

El Audi Q5 se presenta como una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un automóvil familiar de categoría superior y realizan muchos desplazamientos largos. Su habitáculo, el aislamiento y la gama mecánica permiten disfrutar de una experiencia de viaje refinada, aunque el BMW X3 también dispone de argumentos sólidos.

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Una carrocería elegante y un interior tecnológico

El nuevo Audi Q5 mide aproximadamente 4,72 metros de longitud, frente a los 4,76 metros del BMW X3. Ambos pertenecen a una categoría semejante y ofrecen una carrocería de cinco puertas con espacio suficiente para cinco ocupantes. El Audi apuesta por un diseño elegante, con una parrilla Singleframe de grandes dimensiones, faros estilizados y una línea de techo que mantiene unas proporciones equilibradas.

La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente y un portón de grandes dimensiones. El BMW utiliza un lenguaje estético más contundente, con superficies marcadas y una parrilla de formas particulares. En el habitáculo, el Q5 incorpora una instrumentación digital de 11,9 pulgadas y una pantalla multimedia central de 14,5 pulgadas.

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También puede disponer de una pantalla adicional para el acompañante, además de numerosos asistentes de conducción. Los materiales, el aislamiento acústico y las posibilidades de equipamiento contribuyen a crear una experiencia especialmente refinada.

Un SUV cómodo para viajar

Una de las principales virtudes del Q5 está en su orientación hacia los desplazamientos largos. La suspensión busca ofrecer un equilibrio entre comodidad y estabilidad, mientras las versiones más equipadas pueden incorporar soluciones de amortiguación adaptativa. Audi también ofrece diferentes configuraciones de tracción quattro, especialmente interesantes para circular por carreteras de montaña o superficies deslizantes.

El maletero del Q5 SUV ofrece 520 litros en las versiones convencionales, mientras las híbridas enchufables disponen de aproximadamente 438 litros. El BMW X3 alcanza 570 litros en determinadas configuraciones y 460 litros en la versión híbrida enchufable. Por tanto, el BMW mantiene una ventaja objetiva en capacidad de carga.

Sin embargo, el Audi ofrece una presentación interior especialmente cuidada y un carácter que puede resultar más adecuado para quienes priorizan la suavidad de marcha.

Motores electrificados y dos planteamientos diferentes

La gama del Audi Q5 incluye motores de gasolina y diésel con tecnología de hibridación ligera MHEV plus. También dispone de versiones híbridas enchufables e-hybrid, capaces de realizar desplazamientos cotidianos utilizando electricidad. Estas últimas obtienen la etiqueta CERO de la DGT cuando cumplen los requisitos de autonomía eléctrica establecidos.

El BMW X3 ofrece una gama igualmente completa, con alternativas de gasolina y diésel electrificadas, además de una versión híbrida enchufable. También mantiene configuraciones de altas prestaciones para quienes buscan una conducción especialmente deportiva. La elección entre ambos depende de las prioridades.

El BMW destaca por su comportamiento dinámico, una gama potente y un maletero especialmente generoso. El Audi responde con un diseño elegante, un habitáculo refinado y una conducción orientada al confort. No existen argumentos suficientes para afirmar que el Q5 sea objetivamente mejor que el X3 para la mayoría de los compradores.

Sin embargo, para quienes utilizan el coche principalmente para viajar y conceden especial importancia al aislamiento, la calidad interior y la comodidad, el Audi puede resultar una elección más equilibrada. Su atractivo está en ofrecer una experiencia premium completa sin necesitar una orientación especialmente deportiva.