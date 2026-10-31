La alternativa al Volvo EX30 que cada vez más miran por su diseño y fiabilidad

Coches y Motos 31 OCT 2026 - 14:19h.

Kia convierte al EV3 en uno de los eléctricos más vendidos

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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Volvo ha conseguido que el EX30 se convierta en uno de los SUV eléctricos más interesantes para quienes buscan un automóvil compacto con una imagen premium. Sin embargo, el Kia EV3 propone una alternativa que combina un diseño igualmente reconocible, mayor capacidad de carga y una garantía comercial especialmente atractiva. El modelo coreano representa una de las apuestas más importantes de Kia dentro de su nueva generación de vehículos eléctricos.

Su principal virtud está en ofrecer un automóvil pensado para el uso cotidiano, pero con autonomía suficiente para afrontar viajes largos. Además, dispone de una carrocería bastante aprovechable y un interior que concede especial importancia al espacio disponible.

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Un diseño futurista que mantiene una imagen robusta

El Kia EV3 mide aproximadamente 4,30 metros de longitud, frente a los 4,23 metros del Volvo EX30. Su carrocería presenta unas proporciones bastante cuadradas, con un capó corto, pasos de rueda marcados y una línea de techo elevada. El frontal incorpora una firma luminosa vertical inspirada en el lenguaje de diseño de los últimos eléctricos de Kia. Los faros están integrados en los extremos y las superficies centrales son especialmente limpias.

De perfil destacan unas puertas de formas sencillas, manillas enrasadas y una superficie acristalada que contribuye a transmitir una imagen moderna. La trasera mantiene unos pilotos verticales que se prolongan hacia la parte superior del portón. El resultado es un SUV eléctrico con una personalidad muy marcada, diferente a la estética minimalista del Volvo.

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El EX30 apuesta por unas proporciones más compactas y una presentación exterior elegante, mientras el EV3 utiliza formas más robustas y futuristas.

Más maletero y una autonomía especialmente interesante

Una de las principales ventajas del EV3 está en su capacidad de carga. El modelo ofrece un maletero posterior de 460 litros, además de un pequeño compartimento delantero de 25 litros. El Volvo EX30 dispone de un maletero de aproximadamente 318 litros, por lo que la diferencia resulta importante para quienes viajan con equipaje.

El Kia también dispone de una segunda fila espaciosa para sus dimensiones y un habitáculo con numerosos espacios de almacenamiento. La instrumentación y el sistema multimedia se integran en un conjunto panorámico de pantallas, acompañado por mandos destinados a facilitar determinadas funciones.

En el apartado mecánico, el EV3 dispone de una versión de acceso con batería de 58,3 kWh y otra de mayor autonomía con 81,4 kWh. Las configuraciones de tracción delantera desarrollan 204 CV y la variante Long Range puede superar los 600 kilómetros WLTP, dependiendo de las llantas y el equipamiento. Es una cifra especialmente competitiva para un SUV de aproximadamente 4,30 metros.

Siete años de garantía como argumento de confianza

Kia ofrece una garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones establecidas por el fabricante. La batería de alto voltaje dispone de una cobertura específica que contempla determinados niveles mínimos de capacidad durante su vida útil. Esta política constituye un argumento importante para quienes quieren conservar el vehículo durante muchos años.

Sin embargo, conviene distinguir la garantía de la fiabilidad demostrada. El EV3 es un modelo relativamente reciente y todavía necesita acumular experiencia de uso para conocer su comportamiento a muy largo plazo. El Volvo EX30 también dispone de tecnología moderna, buenas prestaciones y una imagen premium especialmente reconocible.

Pero el Kia ofrece una combinación interesante de espacio, autonomía y cobertura comercial. Para quienes buscan un eléctrico compacto capaz de funcionar como coche principal de una familia pequeña, el EV3 puede resultar especialmente convincente. Su diseño tiene personalidad, el maletero es generoso y las versiones de mayor batería permiten afrontar viajes sin depender de recargas excesivamente frecuentes.