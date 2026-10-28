Muy barato, bueno, bonito, con motor turbo y firmado por Citroën

Coches y Motos 28 OCT 2026 - 01:55h.

El C3 se ha convertido en uno de los modelo más vendidos de la marca

El Citroën menos bonito es una ganga

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Comprar un coche nuevo por unos 15.000 euros se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. Muchos utilitarios han desaparecido de las versiones más económicas de sus respectivas gamas y otros han aumentado considerablemente sus precios. Sin embargo, Citroën mantiene una alternativa que combina una carrocería práctica, un motor turbo y un equipamiento suficiente para el día a día: el C3.

La última generación ha cambiado profundamente respecto a su antecesor. Ahora utiliza una carrocería más alta, con numerosos elementos propios de los SUV, pero mantiene unas dimensiones contenidas y una filosofía centrada en la comodidad. Su versión de gasolina con acabado You es la que permite acceder al modelo por un precio especialmente competitivo.

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Un coche pequeño con apariencia de SUV

El Citroën C3 mide aproximadamente 4,02 metros de longitud y tiene una carrocería de cinco puertas con formas bastante cuadradas. Su frontal incorpora unos faros de diseño moderno, la nueva identidad visual de Citroën y un paragolpes con protecciones inferiores. De perfil destaca una línea de techo elevada, pasos de rueda marcados y una altura libre al suelo superior a la de numerosos utilitarios convencionales.

La trasera mantiene unas formas verticales que favorecen el aprovechamiento interior. El resultado es un coche pequeño, pero con una imagen robusta y una posición de conducción elevada que puede resultar especialmente atractiva para quienes prefieren los SUV. El habitáculo dispone de cinco plazas y un maletero de 310 litros, suficiente para transportar la compra o el equipaje de una escapada.

Un motor turbo de 100 CV con cambio manual

La versión más económica utiliza un motor de gasolina de 1,2 litros y tres cilindros con turbocompresor. Desarrolla 100 CV y un par máximo de 205 Nm, cifras adecuadas para un automóvil de estas dimensiones. Está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades y utiliza tracción delantera. Según los datos homologados, acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. El consumo medio es de 5,5 litros cada 100 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

No dispone de hibridación, por lo que obtiene la etiqueta C de la DGT. Sin embargo, su mecánica permite afrontar desplazamientos urbanos e interurbanos sin recurrir a una transmisión automática ni a una tecnología electrificada más costosa. Citroën también ha prestado atención al confort, con una suspensión Advanced Comfort que busca filtrar las irregularidades del asfalto.

Por poco más de 15.000 euros

El C3 You tiene un precio oficial de 16.380 euros, pero una oferta comercial permite reducirlo hasta los 15.145 euros. El descuento anunciado es de 1.235 euros y está sujeto a disponibilidad y financiación, por lo que conviene comprobar el coste total de la operación antes de contratarla.

A pesar de tratarse del acabado de acceso, incluye aire acondicionado, control de crucero, sensores traseros de aparcamiento, elevalunas eléctricos delanteros y diferentes asistentes de seguridad. También dispone de instrumentación mediante el sistema Citroën Head-Up Display y una solución para integrar el teléfono móvil en lugar de recurrir a una gran pantalla multimedia.

Es una decisión que permite contener el precio sin prescindir de funciones importantes. El C3 no tiene el equipamiento de un utilitario de gama alta ni pretende ofrecer prestaciones deportivas. Su atractivo está en proporcionar lo necesario para desplazarse con comodidad.

La carrocería es práctica, el motor turbo tiene potencia suficiente y la suspensión mantiene el carácter confortable de Citroën. Para quienes buscan un coche nuevo sin gastar demasiado, el C3 demuestra que todavía existen alternativas europeas interesantes por cantidades cercanas a los 15.000 euros.