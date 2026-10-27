El Kia Sportage es moderno, muy completo y, lo que es más importante, más barato que el Volkswagen Tiguan

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 16:55h.

La opción coreana gana en cuanto a relación calidad/precio

Volkswagen reinventa el Polo

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El Volkswagen Tiguan es uno de los SUV compactos más consolidados del mercado europeo. Su última generación ha mejorado en tecnología, confort y equipamiento, pero también se mueve en una franja de precios que puede alejarlo de determinados compradores. El Kia Sportage ofrece una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un coche familiar moderno, bien equipado y con una mecánica híbrida sin asumir necesariamente el mismo desembolso.

El modelo coreano ha evolucionado considerablemente durante los últimos años y su actualización más reciente refuerza una fórmula que ya funcionaba: diseño reconocible, habitáculo amplio y una oferta mecánica adaptada a diferentes necesidades.

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Un diseño moderno y un interior muy aprovechable

El Kia Sportage mide aproximadamente 4,54 metros de longitud, una cifra prácticamente idéntica a la del Volkswagen Tiguan. Su frontal destaca por una firma luminosa vertical y una parrilla de grandes dimensiones. La carrocería presenta pasos de rueda marcados, una línea de techo relativamente horizontal y una trasera de formas contundentes.

El Tiguan apuesta por una imagen más discreta y unas superficies redondeadas, mientras el Kia utiliza un lenguaje estético más atrevido. En el habitáculo, el Sportage incorpora dos pantallas digitales integradas visualmente, una consola central moderna y una distribución bastante práctica de los mandos.

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Las plazas posteriores ofrecen una buena distancia para las piernas y el maletero supera los 580 litros en determinadas versiones híbridas. Es una capacidad suficiente para afrontar viajes familiares sin demasiadas limitaciones. El Volkswagen también ofrece una habitabilidad muy buena y dispone de un maletero de hasta 652 litros en algunas configuraciones, por lo que mantiene ventajas para quienes necesitan transportar mucho equipaje.

Una mecánica híbrida con etiqueta ECO

Una de las versiones más interesantes del Sportage es la híbrida autorrecargable, que combina un motor de gasolina turbo de 1,6 litros con propulsión eléctrica. La actualización del modelo elevó su potencia hasta los 239 CV, una cifra que permite disfrutar de una respuesta enérgica sin necesidad de conectar el vehículo a un punto de carga. El sistema gestiona automáticamente el funcionamiento de ambos motores y aprovecha la recuperación de energía durante las frenadas.

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Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT y puede circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones urbanas. El Tiguan dispone de motores de gasolina con hibridación ligera y alternativas híbridas enchufables, pero no todas sus versiones ofrecen el mismo funcionamiento que el híbrido completo de Kia. Esta diferencia resulta importante al comparar ambos modelos, especialmente para quienes realizan muchos desplazamientos por ciudad.

El precio y la garantía refuerzan su atractivo

El Sportage híbrido puede encontrarse con tarifas comerciales inferiores a las del Tiguan en configuraciones comparables, aunque la diferencia depende de las promociones, el acabado y la financiación. Conviene comprobar el precio al contado y el coste total financiado, ya que una oferta anunciada con descuento no siempre supone el menor desembolso final.

Kia añade otro argumento: una garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones del fabricante. El Tiguan responde con una presentación interior cuidada, un buen nivel de refinamiento y una amplia oferta tecnológica. Sin embargo, el Sportage combina una mecánica híbrida potente, mucho equipamiento y un espacio familiar generoso con un posicionamiento comercial competitivo.

Para quienes no conceden especial importancia al emblema de Volkswagen, el Kia puede resultar una compra especialmente razonable. Su principal virtud está en ofrecer buena parte de lo que se espera de un SUV compacto moderno, con argumentos suficientes para justificar su elección frente a alternativas más caras.