Coches y Motos 27 OCT 2026 - 13:18h.

El Kia Sorento es una alternativa a muchos SUV que triunfan en España

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El Honda CR-V es uno de los SUV familiares más reconocidos del mercado. Su última generación ofrece un habitáculo espacioso, una mecánica híbrida eficiente y un nivel de confort elevado. Sin embargo, tiene una limitación importante para determinadas familias: en Europa se comercializa con cinco plazas. El Kia Sorento responde con una carrocería de mayor tamaño y la posibilidad de transportar hasta siete ocupantes.

Esta diferencia convierte al modelo coreano en una alternativa especialmente interesante para quienes necesitan un coche familiar capaz de adaptarse a situaciones muy diferentes. Además de su tercera fila de asientos, dispone de una gama electrificada, abundante equipamiento y una presentación interior que se acerca a la de modelos de categoría superior.

Siete plazas y una carrocería especialmente espaciosa

El Kia Sorento mide aproximadamente 4,82 metros de longitud, frente a los 4,71 metros del Honda CR-V. La diferencia no es enorme, pero el Kia aprovecha su mayor tamaño para incorporar una tercera fila de asientos. Esta configuración permite transportar hasta siete personas, aunque las plazas posteriores resultan más adecuadas para niños o adultos durante desplazamientos cortos.

Cuando no se necesitan, pueden plegarse para disponer de una zona de carga considerablemente mayor. La segunda fila también ofrece una buena amplitud y permite viajar cómodamente a adultos de gran estatura. El maletero varía de manera importante según la motorización y el número de asientos utilizados. Con la tercera fila plegada, el Sorento dispone de una capacidad generosa para el equipaje familiar.

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El Honda CR-V tiene una ventaja para quienes solo necesitan cinco plazas: ofrece un habitáculo muy amplio sin recurrir a una carrocería tan larga. Pero cuando resulta necesario transportar ocasionalmente a seis o siete personas, el Sorento dispone de una versatilidad que el Honda no puede ofrecer.

Un SUV con una imagen robusta y un interior refinado

El diseño del Sorento también ha evolucionado considerablemente. La actualización del modelo introdujo un frontal con faros verticales, una parrilla de grandes dimensiones y una firma luminosa especialmente reconocible. De perfil mantiene unas proporciones robustas, con pasos de rueda marcados y una línea de techo elevada que favorece el espacio interior.

La trasera incorpora pilotos verticales y un portón de gran tamaño. El habitáculo utiliza una presentación moderna, con dos pantallas digitales integradas visualmente y una consola central que combina tecnología con diferentes mandos de acceso directo. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos ventilados, tapicerías de calidad, cámaras de visión periférica y numerosos asistentes de conducción.

El aislamiento acústico y la suspensión están orientados a ofrecer una experiencia cómoda durante los viajes largos. El Honda CR-V también destaca por su refinamiento, pero el Sorento añade una sensación de automóvil de categoría superior gracias a sus dimensiones y posibilidades de equipamiento.

Motores híbridos y una propuesta familiar muy completa

La gama del Kia Sorento incluye alternativas híbridas autorrecargables e híbridas enchufables, además de versiones diésel según el mercado y la disponibilidad comercial. El híbrido convencional permite reducir el consumo sin necesidad de recargar externamente, mientras el enchufable puede recorrer distancias cotidianas utilizando electricidad.

También existen configuraciones con tracción total, una característica interesante para quienes viajan habitualmente por zonas de montaña. El Honda CR-V dispone de una tecnología híbrida especialmente contrastada y puede resultar más eficiente en determinadas condiciones de utilización.

Además, su menor tamaño facilita las maniobras y puede hacerlo más cómodo para circular por ciudad. Por tanto, el Sorento no es necesariamente una compra mejor para todos los conductores. Su ventaja aparece cuando se necesita una capacidad familiar superior.

La posibilidad de disponer de siete plazas, un habitáculo amplio y una dotación tecnológica abundante lo convierten en un SUV especialmente versátil. Kia también ofrece una garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, bajo las condiciones establecidas por la marca.

Para una familia de cuatro personas, el CR-V puede ser más que suficiente. Pero quienes necesitan transportar a más ocupantes o buscan un automóvil preparado para viajes con mucho equipaje encontrarán en el Sorento una propuesta especialmente completa. Y esa capacidad adicional puede justificar su elección frente al Honda.