Más polivalente y, para muchos, una alternativa más interesante que el Honda CR-V

Coches y Motos 15 OCT 2026 - 00:25h.

Mitsubishi tiene un SUV PHEV muy top en todos los sentidos

Mitsubishi tiene un 'todo en uno' con un precio tentador

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El Honda CR-V lleva años siendo uno de los SUV familiares más reconocidos por su comodidad, espacio y tecnología híbrida. Pero Mitsubishi ha recuperado un rival que tiene argumentos especialmente interesantes para quienes buscan un coche capaz de adaptarse a situaciones muy diferentes. El nuevo Outlander PHEV combina una mecánica enchufable de 306 CV, tracción total y un habitáculo amplio con una imagen bastante más contundente que la de su antecesor.

No es simplemente un SUV pensado para viajar cómodamente. También permite recorrer buena parte de los desplazamientos diarios sin utilizar gasolina y cuenta con una tecnología de tracción que amplía sus posibilidades cuando las condiciones del asfalto se complican.

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La tracción total es una de sus grandes ventajas

El Outlander utiliza un motor de gasolina de 2,4 litros acompañado por dos propulsores eléctricos. Uno actúa sobre el eje delantero y el otro sobre el posterior, permitiendo disponer de tracción integral sin necesidad de una conexión mecánica convencional entre ambos.

El sistema desarrolla 306 CV y está gestionado por la tecnología S-AWC de Mitsubishi, que controla la distribución de fuerza y el comportamiento del vehículo en diferentes situaciones.

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Es una solución especialmente interesante para quienes viven en zonas donde llueve con frecuencia, viajan a la montaña o necesitan circular ocasionalmente por caminos en buen estado.

El Honda CR-V también ofrece una conducción muy segura y dispone de alternativas híbridas con diferentes configuraciones de tracción según versión y mercado. Sin embargo, el Mitsubishi ha convertido la tracción total eléctrica en uno de los elementos centrales de su personalidad.

Además, cuenta con diferentes modos de conducción que permiten adaptar la respuesta del conjunto a las condiciones de la carretera.

Un enchufable que puede funcionar como eléctrico diariamente

La batería del Outlander tiene una capacidad de 22,7 kWh y permite recorrer hasta unos 85 kilómetros en modo eléctrico según homologación WLTP.

Es una autonomía suficiente para realizar numerosos desplazamientos cotidianos sin arrancar el motor de gasolina, siempre que exista la posibilidad de recargar habitualmente.

Cuando se agota la energía disponible para circular en eléctrico, el vehículo continúa funcionando como híbrido. De esta manera, no obliga a depender de los puntos de carga durante los viajes largos.

El Honda CR-V enchufable también tiene argumentos importantes en este apartado, con una autonomía eléctrica elevada y un funcionamiento especialmente refinado. El Mitsubishi responde con más potencia y un planteamiento mecánico que concede especial importancia a la motricidad.

La diferencia se aprecia especialmente cuando el conductor quiere utilizar un mismo automóvil para ir al trabajo durante la semana y viajar por carreteras complicadas durante el fin de semana.

Espacio, equipamiento y una imagen mucho más cuidada

El Outlander también ha mejorado considerablemente en presentación interior. El salpicadero combina pantallas digitales con controles físicos, mientras los materiales y los ajustes transmiten una sensación de calidad superior a la de generaciones anteriores.

Las versiones más equipadas pueden incorporar asientos ventilados, funciones de masaje, techo panorámico y un equipo de sonido desarrollado junto a Yamaha.

El maletero ofrece alrededor de 495 litros, una capacidad adecuada para viajar en familia, aunque el Honda CR-V dispone de soluciones especialmente interesantes en habitabilidad y aprovechamiento del espacio.

Donde Mitsubishi ha dado un salto evidente es en diseño. El frontal es mucho más robusto, los faros tienen una distribución muy particular y la carrocería transmite una presencia cercana a la de SUV de categoría superior.

El CR-V continúa siendo una referencia por comodidad y facilidad de conducción. Pero el Outlander ofrece una combinación especialmente atractiva de potencia, electrificación, tracción integral y equipamiento.

Para quienes necesitan un vehículo capaz de afrontar desplazamientos urbanos, viajes largos y escapadas a la montaña, el Mitsubishi puede resultar una alternativa más polivalente y con una personalidad muy marcada.