Renault logra fabricar uno de los coches familiares más bonitos del mercado

Coches y Motos 09 OCT 2026 - 07:36h.

El nuevo familiar eléctrico de Renault ya se vende en España

El nuevo motor de Renault es, para la mayoría, el mejor

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Renault ha conseguido que un coche pensado para la familia no tenga que renunciar a un diseño atractivo. El Renault Scenic E-Tech Eléctrico 2027 actualiza su gama en España manteniendo una imagen moderna y bastante alejada de los antiguos monovolúmenes. Además, la marca francesa ofrece ahora dos alternativas mecánicas para adaptarse a diferentes necesidades.

La primera recibe el nombre de Autonomía Confort. Utiliza un motor eléctrico de 160 kW, equivalentes a 218 CV, y tracción delantera. Renault combina el propulsor con una nueva batería LFP de 67 kWh. La autonomía homologada alcanza los 467 kilómetros WLTP, una cifra suficiente para el uso diario y para afrontar viajes ocasionales.

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Dos versiones mecánicas para el nuevo Renault Scenic E-Tech

La batería puede pasar del 15 al 80% en 24 minutos utilizando un cargador rápido adecuado. Quien necesite viajar con mayor frecuencia puede escoger el Scenic Gran Autonomía. Mantiene los 218 CV y la tracción delantera, pero incorpora una batería NMC de 89 kWh.

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Esta segunda versión alcanza nada menos que 642 kilómetros WLTP. La potencia máxima de carga llega a 150 kW y permite recuperar del 15 al 80% en 28 minutos. Ambos Scenic disfrutan de la etiqueta CERO de la DGT, con las correspondientes ventajas para circular por zonas restringidas.

Dos acabados a elegir

En cuanto al equipamiento, Renault divide la gama entre los acabados Techno y Esprit Alpine. El primero ya viene con llantas de 19 pulgadas, faros LED Adaptive Vision, climatizador bizona, portón eléctrico y bomba de calor. También incorpora instrumentación digital de 12,3 pulgadas y el sistema openR link con pantalla de 12 pulgadas.

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La seguridad tampoco se queda atrás. El Scenic Techno dispone de control de crucero adaptativo, frenada automática con detección de peatones, mantenimiento de carril, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Su precio parte de 39.900 euros con la batería de 67 kWh y alcanza 45.085 euros con la Gran Autonomía.

El Esprit Alpine pone la guinda con llantas de 20 pulgadas, asientos delanteros eléctricos y calefactados, masaje para el conductor, cargador inalámbrico y reconocimiento facial. Con la batería de 89 kWh cuesta 47.685 euros. Las cifras son sin ayudas ni promociones.