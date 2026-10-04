Más elegante, barato y, para algunos, incluso mejor que el Honda Civic

Coches y Motos 04 OCT 2026 - 07:28h.

El Civic es una referencia, pero este Opel se ha renovado con mejoras top

El nuevo Honda Prelude es uno de los coupés más bonitos en la historia reciente de Honda y apunta a deportivos mucho más caros

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El Honda Civic es uno de los compactos más completos del momento, pero también ha dejado de ser un coche barato. Su versión e Elegance cuesta actualmente 33.900 euros al contado. El Opel Astra Hybrid de 145 CV arranca en 31.150 euros de tarifa, una diferencia de 2.750 euros que permite plantearse seriamente si el alemán no resulta una compra más interesante para determinados conductores.

Y luego está el diseño. El Civic apuesta por una carrocería larga, baja y cercana a un fastback. El Astra es más corto y tiene unas líneas mucho más tensas, con un frontal muy limpio y una trasera sencilla. Hay algo muy alemán en su manera de llamar la atención sin necesidad de recurrir a demasiados adornos.

El Astra ha envejecido especialmente bien

La pieza que más personalidad le da es el Opel Vizor. La zona negra del frontal une visualmente los faros y el emblema y elimina la parrilla convencional que durante décadas fue prácticamente obligatoria en cualquier coche de gasolina. Debajo queda una entrada de aire mucho más discreta.

De perfil aparecen líneas rectas, pasos de rueda ligeramente marcados y un pilar trasero bastante ancho. El techo puede ir en negro en GS y Ultimate, creando un contraste que le sienta especialmente bien sin convertir el coche en algo excesivamente deportivo.

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La trasera sigue el mismo planteamiento. Los pilotos son finos, el nombre ASTRA aparece centrado sobre el portón y apenas hay piezas intentando llamar la atención. Es un diseño bastante más sobrio que el de algunos compactos actuales y precisamente por eso mantiene bien el tipo con el paso de los años.

El Civic tiene más presencia por longitud y una silueta más deportiva. El Astra responde con una elegancia más discreta y, sobre todo, con 4,37 metros que hacen bastante más fácil encontrar aparcamiento.

Un híbrido sencillo para todos los días

La versión Hybrid desarrolla 145 CV y utiliza un sistema de 48 voltios asociado a una transmisión electrificada de doble embrague. Puede mover el coche únicamente con electricidad durante pequeños periodos, especialmente a baja velocidad, y obtiene la etiqueta ECO sin necesidad de enchufarse.

Honda juega en otra liga mecánica con su excelente e de 184 CV. El Civic es más potente, acelera mejor y su sistema híbrido completo puede realizar una parte importante de la conducción urbana utilizando el motor eléctrico.

Pero no todo el mundo necesita esos 184 CV. Para desplazamientos diarios, rondas y viajes ocasionales, los 145 del Opel son suficientes y llegan acompañados por un precio claramente inferior. El Astra también ofrece alternativas diésel, eléctrica y una híbrida enchufable de 195 CV para quien necesite otra cosa.

Hay casi 3.000 euros entre ambos

La comparación económica resulta especialmente clara porque aquí sí pueden enfrentarse dos precios al contado actuales. Opel publica 31.150 euros para el Astra Hybrid Edition. Honda sitúa el Civic e Elegance en 33.900 euros.

El Civic compensa parte de esa diferencia con más potencia, una mecánica híbrida especialmente eficiente y una carrocería mayor. El Astra devuelve el golpe con un tamaño más manejable, doble pantalla de 10 pulgadas desde versiones razonables y una disposición interior bastante convencional.

Eso último también tiene su encanto. Hay una instrumentación digital clara, una pantalla multimedia separada y accesos que no obligan a convertir cada acción en una búsqueda dentro de un menú.

El Civic será mejor para quien quiera prestaciones y un híbrido más sofisticado. El Astra puede serlo para quien busque un compacto elegante, suficientemente rápido, con etiqueta ECO y sin pagar por potencia que no necesita. Además cuesta casi 3.000 euros menos. Para un coche que va a pasar buena parte de su vida haciendo trayectos normales, esa diferencia resulta bastante difícil de ignorar.