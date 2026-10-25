Fiat evidencia que sabe hacer coches con encanto con uno de los diseños más atractivos de su nueva gama

Coches y Motos 25 OCT 2026 - 08:21h.

El Grande Panda triunfa por su diseño y su buena relación calidad/precio

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

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Fiat ha encontrado en su pasado una fuente de inspiración para uno de sus lanzamientos más interesantes. El Grande Panda recupera algunas de las características que hicieron popular al Panda original, pero las adapta a una carrocería moderna, más espaciosa y con un diseño que destaca entre los utilitarios actuales. Es un automóvil que demuestra que las formas sencillas también pueden resultar especialmente atractivas.

La marca italiana lleva décadas fabricando coches pequeños con personalidad. El Fiat 500 es probablemente el ejemplo más conocido, aunque el Grande Panda recupera una filosofía diferente: priorizar la funcionalidad sin renunciar a una imagen simpática y reconocible.

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Un diseño que mira al pasado sin parecer antiguo

El Grande Panda mide prácticamente cuatro metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas con formas muy cuadradas. Su frontal destaca por unos faros formados por pequeños elementos luminosos que recuerdan a los gráficos de los primeros videojuegos. La parrilla tiene un diseño geométrico y el paragolpes incorpora protecciones que refuerzan su apariencia robusta.

Uno de los detalles más interesantes aparece en el perfil. Fiat ha recuperado las letras Panda integradas en la propia chapa de las puertas, una solución que recuerda a los modelos originales y aporta personalidad sin necesidad de utilizar grandes elementos decorativos.

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También destacan los pasos de rueda marcados, el capó relativamente horizontal y una línea de techo elevada que permite aprovechar mejor el espacio interior. La trasera mantiene esa misma filosofía, con pilotos verticales y un portón de formas sencillas.

El resultado es un automóvil con una imagen muy particular. No intenta parecer un SUV deportivo ni busca transmitir lujo. Su atractivo está en una combinación de nostalgia, proporciones equilibradas y detalles originales.

Un interior lleno de guiños a la historia de Fiat

El habitáculo continúa con esa misma personalidad. El salpicadero utiliza formas ovaladas inspiradas en el histórico edificio Lingotto de Turín, uno de los lugares más emblemáticos de la marca italiana. La instrumentación digital y la pantalla multimedia se integran en una presentación colorida, acompañada por diferentes espacios de almacenamiento.

Fiat también ha recurrido a materiales y soluciones que buscan transmitir una sensación desenfadada, con combinaciones de colores poco habituales entre los utilitarios convencionales. La carrocería elevada facilita el acceso a las plazas y permite disfrutar de una buena altura interior.

El maletero alcanza los 412 litros en las versiones híbridas, una capacidad especialmente generosa para un coche que mide menos de cuatro metros. En las variantes eléctricas se reduce hasta los 361 litros, una cifra que continúa siendo suficiente para muchas necesidades cotidianas. El Grande Panda también incorpora soluciones prácticas, como un cable de carga integrado en determinadas versiones eléctricas, pensado para facilitar las recargas habituales.

Un coche con personalidad para diferentes presupuestos

La gama contempla alternativas de gasolina, híbridas y completamente eléctricas. Las versiones de gasolina ofrecen un planteamiento sencillo, con cambio manual y un precio de acceso más contenido. La alternativa híbrida utiliza tecnología de 48 voltios y transmisión automática, además de obtener la etiqueta ECO de la DGT.

Por su parte, el Grande Panda eléctrico dispone de una batería de 44 kWh y ofrece una autonomía homologada de alrededor de 320 kilómetros WLTP. Esta variedad permite escoger entre diferentes tecnologías sin renunciar a la misma carrocería. Pero más allá de los motores, el principal atractivo del Grande Panda está en su diseño.

Fiat ha conseguido recuperar elementos históricos sin convertir el coche en una reproducción del pasado. Tiene unas proporciones modernas, un interior práctico y numerosos detalles que transmiten personalidad. En un mercado donde muchos utilitarios han perdido parte de su identidad visual, el Grande Panda apuesta por una imagen fácilmente reconocible.

Y demuestra que un coche pequeño y relativamente asequible también puede ser uno de los diseños más interesantes de toda una gama.