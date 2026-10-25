En Benelli han presentado una de las motos más curiosas que nosotros recordamos, gracias a su contenido tamaño, a su peculiar diseño, y a su asumible precio. Esto hace que la TRK 251 sea una de las trail más interesantes que hemos visto en mucho tiempo, ideal para los usuarios que buscan una para el carné A2. Es ideal para iniciarse en el mundo de las dos ruedas, y para aquellos que quieran tener una moto más potente que una simple scooter. Está dotada de un motor de un solo cilindro, con una cilindrada de 249 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 26 CV y con una fiabilidad más que contrastada. Se puede conseguir en color blanco negro y amarillo gris, y cuenta con la homologación Euro 5+. Y la parte ciclo está muy bien cuidada, compuesta por un chasis de tubos de acero, una horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro o un mono amortiguador trasero regulable. En el tren delantero se ha instalado un disco flotando de 280 milímetros de diámetro, mordido por una pinza de cuatro pistones, mientras que en el de atrás se ha apostado por un disco de 240 milímetros. Las ruedas son de 17 pulgadas, buscando el mejor comportamiento en carretera, y estamos convencidos de que es una apuesta segura y sin riesgo. En especial, en cuanto veas la irrisoria cantidad que vas a necesitar si deseas hacerte con esta moto. Podíamos pensar que la Benelli TRK 251 sería más cara de lo que realmente es, pero lo cierto es que bastará con desembolsar un total de 3.990 euros para que puedas tener en el garaje de tu casa esta moto. No lo dudes y consíguela, pues te llevarás grandes alegrías.