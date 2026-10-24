La BMW R 1300 GS es más polivalente y una mejor compañera de viaje que la Honda Africa Twin

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 16:34h.

En 2025, se actualizó para cumplir con la normativa Euro 5+

La nueva Honda es la mejor para ruta

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La Honda Africa Twin ha sido una de las reinas del mercado durante mucho tiempo, y una de las dominadoras del segmento. Pero ahora le han salido una serie de rivales que ponen en peligro su jerarquía, como es el caso de la BMW R 1300 GS, que dispone de todo lo necesario para ser considerada como la nueva monarca. Porque es más polivalente, y según la opinión de los expertos, una mejor compañera de viaje, viendo su equipamiento y sus prestaciones.

En 2025, se actualizó para cumplir con la normativa Euro 5+, es una de las motos más completas, seguras y sofisticadas que se pueden encontrar en la firma alemana. Su diseño transmite ligereza, siendo esbelta y compacta, con un frontal cuya iluminación dibuja una X. Y su motor es algo que marca la diferencia con respecto al resto, de configuración bóxer, y siendo el más potente que han creado en la marca, con 1300 centímetros cúbicos de cilindrada, 145 CV de potencia y 149 Nm de par máximo.

La refrigeración es mediante aire y líquido, y ofrece una conducción suave y sin vibraciones. La caja de cambios se ubica bajo el motor, y cuenta con sistema de embrague anti-rebote, para facilitar la conducción. En cuanto a las ayudas que tiene, se pueden destacar el control de crucero activo, el aviso de colisión frontal, el aviso de cambio de carril o el aviso de colisión frontal. También tiene varios modos de conducción, y una pantalla TFT de 6,5 pulgadas en la instrumentación.

La BMW R 1300 GS cuesta 22.230 euros

Si acabas de quedar convencido con la BMW R 1300 GS, lo que tienes que hacer es pagar un total de 22.230 euros, un precio que queda totalmente justificado desde el momento en el que la pruebas.