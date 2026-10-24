BMW tiene uno de los coches familiares con más clase y mejor presencia del mercado

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 14:54h.

La alternativa ideal para familias que quieren un premium, pero no un SUV

No es barato, pero este BMW es un icono

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BMW demuestra que las carrocerías familiares todavía tienen mucho que ofrecer. El Serie 5 Touring es uno de los modelos más elegantes de su categoría. Combina una imagen distinguida con un comportamiento dinámico y un habitáculo espacioso. Una propuesta que compite directamente con el Mercedes Clase E Estate, Audi A6 Avant y Volvo V60, tres referencias entre los familiares de alta gama.

Su diseño transmite personalidad sin recurrir a soluciones excesivamente llamativas. El frontal mantiene los característicos riñones de BMW, mientras que la silueta alargada aporta una presencia imponente. El Serie 5 Touring mide 4,94 metros de largo y dispone de una batalla de 2,97 metros. Estas dimensiones favorecen la comodidad de los ocupantes y refuerzan su carácter viajero.

No hace falta un SUV para tener espacio para todo

El espacio de carga es otro de sus grandes argumentos. El maletero ofrece 570 litros, ampliables hasta 1.700 litros al abatir los asientos posteriores. Además, BMW incorpora una suspensión neumática trasera de serie, que ayuda a mantener nivelada la carrocería cuando el vehículo transporta equipaje. Una solución especialmente útil para viajes familiares.

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La gama mecánica arranca con el 520d Touring de 197 CV, disponible desde 67.350 euros. Su variante con tracción total xDrive cuesta 70.050 euros. Quienes prefieran gasolina pueden elegir el 520i de 208 CV, anunciado desde 67.450 euros. Por encima aparece el 540d xDrive de 303 CV, que acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos y cuesta 83.350 euros.

También hay tres híbridos enchufables

BMW también ofrece tres versiones híbridas enchufables. El 530e desarrolla 299 CV y anuncia hasta 98 kilómetros de autonomía eléctrica, con un precio desde 76.700 euros. El 530e xDrive mantiene esa potencia y parte de 79.250 euros. El más potente es el 550e xDrive de 489 CV, disponible desde 93.600 euros.

En el interior destaca el BMW Curved Display, que combina una instrumentación digital de 12,3 pulgadas con una pantalla multimedia de 14,9 pulgadas. El fabricante también ofrece tapicerías de cuero Merino, asistentes avanzados y la parrilla iluminada Iconic Glow como opción.