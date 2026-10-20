El Mazda CX-5 es atractivo, actualizado e, importante, es más barato que el BMW X3

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 11:28h.

Además, con sello japonés de diseño y fiabilidad

El nuevo Mazda es el más atractivo del catálogo

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Mazda lleva años demostrando que no hace falta recurrir a una marca premium para disfrutar de un automóvil atractivo, bien terminado y agradable de conducir. La firma japonesa ha construido buena parte de su reputación sobre esta filosofía. Y uno de sus mejores representantes es el Mazda CX-5, un SUV familiar que combina elegancia, confort y un precio considerablemente inferior al de algunos competidores alemanes.

La diferencia económica resulta especialmente llamativa frente al BMW X3. El modelo alemán más económico, aunque con 197 CV, arranca en 68.350 euros. Mientras tanto, Mazda anuncia el CX-5 desde 32.990 euros al contado o 31.990 euros financiados. Son más de 35.000 euros de diferencia entre sus precios de acceso, aunque ambos pertenecen a categorías comerciales distintas.

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Calidad premium, pero cuesta menos de la mitad que el BMW X3

El fabricante japonés también propone una financiación de 179 euros mensuales durante 36 meses, con una entrada de 7.908,65 euros y una última cuota de 22.328,20 euros. Una fórmula que permite distribuir el desembolso, aunque exige afrontar un pago final considerable. El precio constituye así uno de los argumentos más importantes del CX-5.

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Pero el Mazda no destaca únicamente por resultar más económico. Su diseño sigue la filosofía Kodo, con superficies limpias y proporciones equilibradas. El SUV mide 4,58 metros de longitud y ofrece un maletero de 522 litros, ampliables hasta 1.638 litros. Una capacidad interesante para familias que necesitan espacio para viajar.

Elegancia, fiabilidad y suavidad en la conducción

La versión de acceso utiliza un motor de gasolina 2.0 Skyactiv-G de 141 CV y 238 Nm, acompañado de tecnología híbrida ligera. Dispone de etiqueta ECO de la DGT, cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos y homologa un consumo cercano a 7 litros cada 100 kilómetros.

Mazda tampoco escatima en equipamiento. El acabado Prime-Line incorpora llantas de 19 pulgadas, faros Full LED, climatizador bizona y asientos delanteros calefactados. También ofrece navegador, cámara trasera, sensores de aparcamiento y Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Incluso incluye volante calefactado, un detalle poco habitual en algunas versiones básicas.