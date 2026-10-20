Honda planta cara a BMW y Kawasaki con una moto que destaca por polivalencia y capacidad viajera

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 04:23h.

Le planta cara a otras como BMW y Kawasaki

La nueva Kawasaki es, para la mayoría, la mejor de la marca

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Si estás pensando en conseguir una moto que sea grande y con capacidad para viajar, entonces te recomendamos echarle un vistazo al catálogo de Honda. Ahí será donde puedas encontrar la CMX Rebel 1100, que es el buque insignia del estilo cruiser, un modelo que se ha ido renovando hasta hacerse mejor, y que a nivel estético es inconfundible. Le planta cara a otras como BMW y Kawasaki, y destaca por su polivalencia y su capacidad para viajar.

El motor es el principal protagonista de esta moto, al contar con un magnífico y sensacional propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 1100 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de algo más de 87 CV. Tiene una sensacional respuesta, y dispone de acelerador electrónico con tres modos de conducción predeterminados, y otro seleccionable. Y se ha reajustado la gestión de la inyección electrónica recientemente.

No le faltan ayudas a la conducción tan importantes como el control de tracción, el sistema anti-caballito, el control de velocidad de crucero o el control de freno motor, y su ergonomía está pensada para que todo el mundo pueda ir cómodo mientras la conduce, independientemente de su talla. Su peso total es de 226 kilos, lo que no es ninguna locura para una moto de este tamaño, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT con conectividad de cinco pulgadas.

La Honda CMX Rebel 1100 es más barata de lo que pensábamos

A simple vista, nos podíamos pensar que la Honda CMX Rebel 1100 sería una moto realmente cara, pero la realidad es que nos llevamos una grata sorpresa al ver su precio. Y es que es más barata de lo esperado, pudiendo conseguirla por 11.550 euros, una cifra que opinamos que es realmente accesible para todos.