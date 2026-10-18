Refuerza su carácter aventurero con tracción total, neumáticos todoterreno, mayor altura y soluciones específicas para disfrutar fuera del asfalto

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MINI amplía la familia Countryman con la nueva Untamed Edition, una variante diseñada para combinar el uso diario con escapadas a la naturaleza. Se ha presentado junto al lago Tahoe, e incorpora una imagen robusta, equipamiento específico y, según mercado y motorización, tracción total ALL4. Suma colaboraciones con Autohome y Helinox.

La edición se basa en las cualidades del Countryman. Su habitáculo amplio y la posición elevada de los asientos sirven como punto de partida para una preparación enfocada en caminos sin asfaltar.

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En España, la Untamed Edition estará disponible con todas las motorizaciones del Countryman, salvo el John Cooper Works Countryman ALL4. Así, la oferta combinará mecánicas de combustión y variantes completamente eléctricas.

Más altura y tracción para salir del asfalto

El apartado técnico recibe elementos específicos para mejorar el comportamiento sobre superficies complicadas. Los neumáticos Pirelli Scorpion All Terrain Plus, sobre llantas de 19 pulgadas, aportan mayor capacidad adicional sobre terrenos arenosos. En determinados mercados, la carrocería gana 15 milímetros de altura libre; en Europa, esta elevación se reserva a las versiones eléctricas.

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La suspensión y los sistemas ABS, DSC y dirección han sido adaptados para trabajar con la nueva configuración y los neumáticos todoterreno. En las versiones compatibles, ALL4 distribuye la fuerza entre los ejes para favorecer la tracción y el control sobre grava, caminos irregulares o pendientes.

El equipamiento exterior protege la carrocería. Los pasos de rueda, umbrales y zonas inferiores incorporan elementos específicos, mientras el acabado Dark Steel y el logotipo Untamed refuerzan su identidad. El enganche opcional permite arrastrar hasta 2.000 kilos y transportar equipamiento deportivo.

El diseño exterior apuesta por una imagen inspirada en la naturaleza. La parrilla vertical, las protecciones negras y las llantas Untamed Edition Spoke aportan una estética más contundente. Los colores incluyen Hideaway Grey, Nomad Blue, Nanuq White y Midnight Black.

Desde marzo de 2027, España incorporará el Frozen Nomad Blue, un acabado mate que MINI estrenará en producción en serie. El techo puede combinarse con Jet Black o Glazed White.

Interior preparado para la vida al aire libre

El habitáculo sigue la filosofía exterior mediante materiales resistentes y detalles inspirados en el equipamiento de aventura. Los asientos deportivos Vescin Nightshade Blue combinan superficies perforadas con tejidos alrededor de hombros y reposacabezas, mientras las costuras Cornflower Blue añaden contraste.

El salpicadero y las puertas incorporan superficies de punto Millennial Mélange, con tonos grises y azules. También aparecen detalles Dark Steel, elementos en azul aciano y una consola central con correas elásticas inspiradas en mochilas y material de escalada.

Las alfombrillas de goma del habitáculo y el maletero facilitan la limpieza después de actividades al aire libre y resisten diferentes condiciones meteorológicas.

Tienda de techo

MINI completa la propuesta con una tienda de techo desarrollada junto a Autohome. Fabricada artesanalmente en Italia, combina una estructura rígida con materiales reforzados y se abre mediante pistones de gas rápidamente. Sus aberturas panorámicas y protección frente a la intemperie permiten utilizarla en escapadas y viajes largos.

MINI también prepara ahora una colección de camping junto a Helinox, con sillas plegables y mesas ligeras que trasladan el concepto Untamed más allá del vehículo. Así, el Countryman se convierte en una base para viajar y disfrutar de la naturaleza.

La producción del MINI Countryman Untamed Edition comenzará en noviembre de 2026 en la planta de BMW Group en Leipzig.