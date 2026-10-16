EBRO abre la puerta a más conductores a uno de sus SUV híbridos más grandes, potente, amplio y tecnológico

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 10:51h.

El S800 es uno de los mejores SUV de su categoría

Ebro tiene un problema que va a más

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Ebro ha conseguido hacerse un hueco en el mercado español con una fórmula bastante clara: ofrecer SUV grandes, bien equipados y con precios competitivos frente a los de las marcas más consolidadas. El S800 es uno de los mejores ejemplos de esa estrategia. Su carrocería de casi 4,73 metros, su habitáculo de siete plazas y una gama que incluye tecnología híbrida enchufable lo convierten en una alternativa interesante para familias que necesitan espacio sin querer entrar en el territorio de los SUV premium.

El modelo también tiene un componente particular. Se ensambla en la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, una instalación que ha recuperado actividad industrial con la llegada de la nueva Ebro. Pero su principal argumento comercial está en todo lo que ofrece por su precio.

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Un SUV grande con espacio para siete ocupantes

El S800 tiene una carrocería de formas bastante contundentes. El frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, unos faros finos y un capó elevado que refuerza su presencia.

De perfil mantiene un techo relativamente recto y una zona posterior amplia. Es una decisión importante porque permite instalar una tercera fila de asientos sin recurrir a una carrocería excesivamente larga. Las dos plazas adicionales resultan especialmente útiles para familias que necesitan transportar ocasionalmente a más ocupantes. Cuando no se utilizan, pueden plegarse para disponer de una zona de carga mucho más generosa.

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El habitáculo también destaca por la amplitud de la segunda fila y por una presentación interior que busca transmitir una sensación de calidad superior a la que podría sugerir su precio.

La versión híbrida enchufable es la más interesante

El S800 PHEV combina un motor de gasolina de 1,5 litros con propulsión eléctrica para desarrollar una potencia conjunta de 279 CV. Es una cifra considerable para un SUV familiar y permite mover con soltura una carrocería de estas dimensiones. Además, el sistema dispone de una batería que permite recorrer más de 90 kilómetros en modo eléctrico según homologación.

Esto significa que muchos desplazamientos cotidianos pueden realizarse sin utilizar gasolina, siempre que el conductor tenga la posibilidad de recargar con frecuencia.

Cuando se necesita viajar, el motor térmico permite continuar sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga. Es una combinación especialmente práctica para quienes utilizan un mismo coche durante toda la semana y también para vacaciones. La etiqueta CERO de la DGT añade ventajas de circulación en determinadas zonas urbanas.

Equipamiento abundante y una tarifa competitiva

Ebro también ha apostado por una dotación tecnológica generosa. El interior incorpora instrumentación digital, una gran pantalla multimedia y numerosos asistentes de conducción.

Dependiendo del acabado, puede equipar techo panorámico, asientos calefactados y ventilados, cámaras de visión periférica y diferentes elementos de confort.

La versión híbrida enchufable se ha anunciado con promociones que la sitúan alrededor de los 33.000 euros, aunque estas cantidades dependen de descuentos, financiación y ayudas aplicables. El precio al contado sin condiciones es superior. Es precisamente esa combinación de tamaño, potencia y equipamiento la que permite al S800 competir con modelos mucho más conocidos.

No tiene todavía la trayectoria comercial de un Kia Sorento o un Hyundai Santa Fe, pero ofrece características que muchas familias buscan y que habitualmente exigen presupuestos elevados.

El S800 demuestra que Ebro quiere competir ofreciendo mucho coche por el dinero. Y con siete plazas, una mecánica enchufable potente y un interior tecnológico, tiene argumentos suficientes para llamar la atención de quienes necesitan un SUV familiar de grandes dimensiones.