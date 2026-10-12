Volkswagen facilita el acceso a uno de sus SUV más compactos

Coches y Motos 12 OCT 2026 - 05:20h.

El Taigo es un SUV que centra su atractivo en su diseño

Ford presiona a Renault y Citroën con un SUV que busca el equilibrio entre espacio, confort y dinamismo

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El Volkswagen Taigo tiene una particularidad que lo diferencia de buena parte de los SUV pequeños: parece un coche bastante más caro de lo que realmente cuesta. Su techo inclinado, la trasera de estilo cupé y una carrocería de proporciones bastante equilibradas le dan una imagen más sofisticada que la de muchos modelos de acceso. Y ahora, con la gama simplificada y nuevas ofertas comerciales, vuelve a colocarse entre las opciones interesantes para quien quiere un Volkswagen sin gastar demasiado.

Las versiones de entrada ya pueden encontrarse en portales especializados por alrededor de 20.000 euros, aunque se trata de precios con descuentos y condiciones comerciales. La tarifa sin promociones es superior. En cualquier caso, es una diferencia importante frente a los SUV más grandes de la marca.

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Un SUV cupé que no renuncia al espacio

El Taigo mide aproximadamente 4,27 metros, una longitud que permite utilizarlo cómodamente en ciudad sin renunciar a viajar con cuatro ocupantes. Es más bajo que muchos SUV tradicionales y la caída del techo hacia el portón le da una imagen bastante dinámica.

El frontal mantiene la parrilla horizontal característica de Volkswagen y unos faros que se integran bien con el resto de la carrocería. Detrás, los pilotos unidos visualmente refuerzan la sensación de anchura. No es un diseño extravagante, pero tiene suficiente personalidad para diferenciarse del T-Cross.

Lo curioso es que esa carrocería estilizada no penaliza tanto el maletero como podría parecer. Ofrece unos 440 litros, una cifra especialmente buena para un vehículo de su longitud. Hay espacio para el equipaje de una escapada, la compra semanal o los objetos habituales de una familia pequeña.

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Además, se fabrica en España, en la planta de Volkswagen Navarra, donde comparte protagonismo con otros modelos compactos del grupo.

La versión de 95 CV es la puerta de entrada

La gama actual arranca con el motor 1.0 TSI de 95 CV asociado a una caja manual de cinco velocidades. Es una mecánica sencilla, pensada para desplazamientos cotidianos y para quien no necesita grandes prestaciones.

Por encima aparece el 1.0 TSI de 116 CV, disponible con cambio manual o automático DSG. Esta última opción resulta especialmente interesante para quien utiliza el coche principalmente en ciudad o se encuentra frecuentemente con retenciones.

El motor más potente es el 1.5 TSI de 150 CV, asociado al cambio automático. Ofrece una respuesta bastante más enérgica y encaja bien con quienes viajan habitualmente por autopista.

Todas estas mecánicas son de gasolina y cuentan con etiqueta C. El Taigo todavía no ofrece una alternativa híbrida con distintivo ECO, algo que conviene tener presente frente a determinados rivales electrificados.

Mucho Volkswagen por un presupuesto contenido

La simplificación de la gama ha dejado tres niveles principales: Taigo, Más y R-Line. El acabado de acceso permite controlar el presupuesto, mientras las versiones superiores incorporan una imagen más deportiva y elementos adicionales de confort y tecnología.

La instrumentación digital, los asistentes de conducción y la conectividad para teléfonos forman parte del planteamiento actual del modelo. No necesita tener el interior más espectacular del segmento para resultar agradable y fácil de utilizar.

En los listados comerciales actuales aparecen ofertas del Taigo de 95 CV desde unos 19.900 euros, frente a una tarifa sin descuentos que supera los 24.000. La diferencia depende de las condiciones concretas de cada operación y conviene comprobar el coste final.

Pero la idea resulta clara. Volkswagen ofrece un SUV pequeño con una carrocería atractiva, un maletero generoso y motores conocidos sin obligar a dar el salto al T-Roc o al Tiguan.

El Taigo no es el modelo más tecnológico de la marca ni el más sofisticado. Su atractivo está precisamente en ofrecer buena parte de la imagen y facilidad de uso de Volkswagen en un formato más compacto y con un precio de acceso mucho más razonable.