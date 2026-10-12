Renault confirma que el diseño también es una de sus grandes bazas con uno de sus modelos más atractivos

Coches y Motos 12 OCT 2026 - 03:36h.

Si te gusta la deportividad, este es el Renault que debes elegir

No es barato, pero este Renault es muy top

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Durante años, Renault ha construido buena parte de su reputación alrededor de coches prácticos, cómodos y accesibles. Sin embargo, la marca francesa también quiere conquistar a quienes compran un automóvil por los ojos. El Renault Rafale responde precisamente a esa intención. Es uno de los modelos más atrevidos de su catálogo y demuestra que un SUV familiar también puede tener una imagen deportiva.

Basta observar su carrocería para entenderlo. El Rafale prescinde de las formas convencionales de muchos todocaminos y apuesta por una silueta coupé, con una caída del techo muy marcada. Su frontal afilado, los grupos ópticos y las llantas de hasta 20 pulgadas refuerzan esa personalidad. Una propuesta que busca diferenciarse de alternativas como el KGM Actyon híbrido o el Omoda 9.

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Este es, probablemente, el SUV de Renault con más personalidad de la gama

Pero su atractivo no termina en el exterior. Renault ha cuidado especialmente la presentación del habitáculo, donde destacan las pantallas digitales y los materiales del acabado Esprit Alpine. La tapicería de Alcántara, los detalles azules y la iluminación ambiental aportan un ambiente deportivo. Tampoco faltan el sistema multimedia OpenR Link de 12 pulgadas, los servicios Google y numerosas ayudas a la conducción.

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Además, el Rafale conserva una faceta práctica. Sus 4,71 metros de longitud permiten ofrecer un interior espacioso, mientras que el maletero dispone de 528 litros, ampliables hasta 1.600. Una capacidad que facilita los viajes familiares y demuestra que el diseño no tiene por qué estar reñido con la funcionalidad.

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Hasta 300 CV con más de 100 km de autonomía eléctrica

La versión más accesible utiliza una mecánica híbrida autorrecargable de 199 CV. Combina un motor de gasolina con dos eléctricos y consigue homologar un consumo de 4,7 litros cada 100 kilómetros. También acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos. Unas cifras que respaldan su planteamiento equilibrado. El precio de este Renault Rafale comienza en 36.354 euros. La oferta de financiación contempla cuotas de 243 euros, una entrada de 8.637,53 euros y un pago final de 24.766 euros.

Por encima aparece el híbrido enchufable de 300 CV, con tracción total y hasta 106 kilómetros de autonomía eléctrica. Esta variante acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos. Su tarifa arranca en 44.698 euros al contado o 40.198 euros financiados.